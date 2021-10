“¿Por qué no quieren leer?” YosStop presume que “devora” libros en lugar de estar en Internet

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tras pasar tres meses y medio encarcelada en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla, vinculada a proceso por posesión de pornografía infantil, la youtuber Yoselin “N” (YosStop) presumió su hábito de la lectura y dijo que ya se desintoxicó de la adicción al internet.

En un audio publicado en su cuenta de Instagram, el cual maneja su novio, YosStop no pudo evitar cuestionar a quienes la escuchan el por qué no leen, no estudian, no aprenden algo nuevo ni crecen intelectual y espiritualmente.

“No saben qué maravilloso ha sido desintoxicarme de la adicción al internet y profundizar en el mundo de los libros. ¿Por qué no quieren leer? Eso es precisamente lo que nos hace falta como sociedad y como humanos. ¿Por qué no quieren estudiar? Saber más. Crecer intelectual y espiritualmente.

“Hay textos que te cambian las creencias, las perspectivas, te cambian hasta la vida. Los textos te ayudan a cuestionarte, a generar en un pensamiento crítico, a no ser un borrego, y no solo saber por encimita, quedarte con lo superficial”.

Por eso, invitó a sus escuchas a que lean lo que quieran, lo que les interese, les motive o solo les provoque curiosidad.

“Cultiva tu mente. Dale oportunidad a los textos. Ábrete a la experiencia de aprender algo nuevo todos los días y ser una mejor versión de ti. Gracias por su apoyo. Los amo. Les mando besos y abrazos”, dijo.

En la imagen que acompaña al audio se observan 17 libros, entres éstos La inteligencia Emocional, de Daniel Goleman; Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago; Más fuerte que la adversidad, de Walter Riso; Los señores de la luz, de Deepak Chopra; El señor de las moscas, de William Golding.

Apenas el 21 de septiembre, Yoselin “N” reflexionó que “antes me la vivía encabronada por cualquier tontería y podía pasar el día entero de malas por algo insignificante”, pero tras su experiencia en la cárcel, se sentía menos enojada.

El 10 de septiembre publicó una extensa carta donde confesó que lo más difícil de estar privada de su libertad es no estar con su familia, sus “perrijos”, a quienes les dedicó la mayor parte de su carta y a su jirafa de peluche y para pedirle a sus “stoppers” que valoren su tiempo porque “el tiempo NO pasa, el tiempo NO perdona y mucho menos regresa”.

Cuatro días después publicó una hoja de papel escrita con tinta azul para agradecer a las personas que se preocupan por su bienestar y para decir que las agresiones en su contra son falsas y que se encuentra en un lugar donde nunca se imaginó estar, pero le ha hecho reflexionar sobre sí misma.

El 5 de agosto difundió otra hoja de papel donde escribió un mensaje con tinta color rosa y dos corazones rojos de tela, con el mensaje: “El proceso evolutivo NO es fácil, primero hay que deconstruir para luego reconstruir y tener una estructura más sólida, clara y generosa. Yoss”.

El 26 julio se realizó una marcha en su apoyo a la que asistieron menos de 20 personas, pero aun así les envió una carta donde escribió que ya se había dado cuenta “del poder y la responsabilidad que tienen las palabras y las más importantes ahorita son: Amor, fuerza y honestidad”, señaló.

El 17 de julio escribió con tinta rosa que Dios, el universo o en quien sus seguidores creyeran decidió mostrarle un nuevo camino para seguir creciendo “y logrando cambios en sus vidas y en el mundo”.

¿Porqué YosStop está encarcelada?

El 3 de marzo, Yoselin “N”, de 30 años, fue denunciada por Ainara por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada, por haber publicado el video “Patética Generación”, el 22 de agosto de 2017, en el que mencionó que Ainara, quien tenía 16 años, se volvió famosa porque “en una peda se dejó meter una botella de Champagne Moët por la vagina”. Asimismo, mencionó haberlo recibido, reproducido y tenerlo almacenado.

El caso escaló cuando la youtuber Yosstop utilizó el video para burlarse de Ainara.

La denuncia fue interpuesta por el despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por los delitos de violación equiparada y pornografía infantil, contra Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A, Patricio A y Yoseline H por los delitos de pornografía (infantil) y violación equiparada cometidos en contra de Ainara S. #NosotrasConAinara #YoConAinara #JusticiaParaAinara”

Por este delito, Yoselin “N” está presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla desde el 30 de junio de 2021.