CDMX espera indicaciones de la Secretaría de Salud para vacunar a menores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Oliva López, secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México (Sedesa), informó que espera las indicaciones de su homóloga federal (Ssa) para saber cómo se procederá respecto a la orden que un juez dio para vacunar a menores de 12 a 17 años, aun si no tienen comorbilidades graves.

El pasado miércoles 27, Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones de juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, dio un plazo de cinco días al gobierno federal para incluir a los menores de 12 a 17 años en la Política Nacional de Vacunación (PVN) contra covid-19.

Cuestionada al respecto este jueves, López Arellano dijo: “Estaremos atentos a las indicaciones de la Secretaría de Salud… Conforme el comité de expertos que evalúa la situación mundial y nacional nos indique otra cosa, haríamos el ajuste”.

La funcionaria, experta en epidemiología y salud pública, consideró que en la inmunización debe priorizarse a los grupos que tienen mayor riesgo; es decir, los rezagados de 18 y más, en particular los adultos mayores que no se han vacunado. “Hay que estar más pendientes de esa población”, apuntó.

Agregó que la evidencia internacional muestra “que los niños pueden tener la infección, pero por las características de la propia dinámica del virus, es poco frecuente los cuadros graves a nivel poblacional”.

--En el caso de haber menores en su familia o sus nietos, ¿usted los vacunaría? --preguntó la prensa.

--Contra Covid-19 no los vacunaría, porque no tienen riesgo, el riesgo es muy reducido. No existe el riesgo cero, pero es muy reducido contra covid-19. Los vacunaría con la vacunación universal. Bueno, de hecho, los grandes que tengo están vacunados contra todas las enfermedades del esquema de vacunación universal” --respondió.

Van 13 mil menores con comorbilidades

Según la autoridad, en tres días se vacunó a 13 mil menores con comorbilidades graves con la dosis de Pfizer, pero se espera que este jueves la cifra llegue a 18 mil o 20 mil.

La secretaria de Salud, Oliva López, llamó a los padres de familia o tutores de estos menores a que los registren en la plataforma nacional de vacunación y así puedan recibir la dosis correspondiente en los próximos días.