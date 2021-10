Detienen a mujer que agredió a una policía en el Metro Chabacano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que la Policía Auxiliar (PA) detuvo a una mujer de 43 años que agredió a una oficial y le arrebató su radiotransmisor de cargo en la estación Chabacano de la Línea 9 del Metro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre, cuando las uniformadas realizaban recorridos de vigilancia y seguridad en los andenes de la estación y vieron que una mujer intentaba abordar el tren por la parte exclusiva para el descenso de los usuarios.

“Al indicarle que no está permitido abordarlo en ese andén, la mujer agredió verbalmente a la oficial de la PA y comenzó a golpearla en el rostro, lo que le causó lesiones y una herida, a la altura del ojo izquierdo. En ese momento, la probable responsable aprovechó para apoderarse del radio transmisor que portaba en el chaleco”, indicó la SSC en un comunicado.

La policía lesionada fue atendida por personal de Seguridad Industrial del Metro, en el cubículo del jefe de estación. De acuerdo con el diagnóstico, le provocaron una herida superficial en el pómulo izquierdo y un golpe en la frente.

La presunta implicada fue detenida y, luego de que se le leyeron sus derechos de ley, fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación legal.

En videos publicados por El Gráfico en redes sociales puede verse a la mujer que, al ser detenida, grita a la policía: “Tú me golpeaste y tú me tocaste”. Lo hizo después de haber golpeado a la agente, quien tenía sangre en el rostro.

“¿Por qué me detienes?”, grita la señora en diversas ocasiones y vuelve a agredir a la policía. “No me puedes tocar”, dice enojada, y con gritos cada vez más fuertes suelta: “No me pueden tocar, no me pueden tocar”, mientras le piden que se tranquilice.

En otro video, cuando la detienen, empieza a pedir ayuda porque se la van a llevar, a ella sola, y le van a hacer algo. “Ayúdenme por favor. Me van a llevar sola, por favor. Ayúdenme por favor”, repite la señora, mientras las mujeres policías le indican que ellas la acompañarán.