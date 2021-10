Sheinbaum niega preferencia a Bartlett con cambio de uso de suelo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no conoce” los dos predios de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) autorizó para hacer cambio de suelo, de habitacional a comercial, en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.

“No conozco los predios. Lo que sí puedo decir es que ha habido un trabajo profesional por parte de la Seduvi. Entonces, no conozco en particular el tema, pero aquí no se da preferencia a nadie”, aseguró.

Ayer, diputados locales del PAN acusaron que, con la autorización de esos cambios de uso de suelo, ya publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, la morenista dio privilegios inmobiliarios al funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, e hizo a un lado al Congreso local y a los propios vecinos del lugar.

Cuestionada al respecto este jueves, Sheinbaum contestó: “Aquí no hay preferencia para nadie y no le vamos a dar ningún privilegio a ningún servidor público”.

Recordó que el cambio de uso de suelo “lo define el Congreso de la Ciudad de México”, y dijo que los únicos aprobados por los diputados son “dos de Miguel Hidalgo, una parte en Granadas y otra parte en… un plan parcial que se hizo, esencialmente”.

Y aunque se comprometió a revisar el tema para conocerlo, adelantó que en su gobierno “siempre hemos sido transparentes, en este caso, como en cualquier otro”.

La prensa le preguntó si estaría dispuesta a abrir el expediente del caso para comprobar que el cambio fue transparente, a lo que ella respondió:

“Vamos a revisar de qué se trata, primero, antes que nada; o sea, salió en los medios, no he tenido oportunidad de hablar con Registro Público ni con Seduvi. Entonces, vamos a ver de qué se trata y, por supuesto, siempre seremos transparentes. Siempre, siempre, no vamos a cubrir nunca a nadie”.

Procedimiento no ha concluido: Seduvi

Por su parte, la Seduvi informó que registró el ingreso de dos solicitudes para Cambio de Uso de Suelo “por Art. 42 Quinquies”, el cual es el único de los trámites que se realizan ante la Secretaría que permite el cambio de uso de suelo y que se encuentra restringido a establecimientos mercantiles y de servicio de bajo impacto urbano de hasta 250 metros cuadrados (m2) de superficie construida.

En un posicionamiento fechado ayer, dijo que ese es el caso de los predios contiguos ubicados en avenida Revolución número 342 y 344, los cuales fueron solicitados “por el particular para uso de farmacia con superficies solicitadas por 248.7 m2y 248.5 m2, respectivamente.

La dependencia explicó que las solicitudes para el Cambio de Uso de Suelo de dichos predios se resolvieron “como improcedentes” en dos ocasiones previas por no cumplir con los requisitos marcados. La primera fue el 20 de junio de 2019, la segunda, el 4 de septiembre de 2020.

La tercera solicitud fue el 25 de mayo de 2021, cuando fue declarada como “procedente”. En esa fecha, el titular de la Seduvi era Carlos Ulloa, exsecretario particular de Sheinbaum.

Según la dependencia, en esa última solicitud, el dueño “cumplió con todos los requisitos”: Formato de solicitud debidamente llenado; Pago de derechos; Certificado de Uso de Suelo vigente; Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial; Escritura Pública del inmueble; Anteproyecto; Reporte fotográfico; Memoria Descriptiva y; Justificación del uso de suelo solicitado.

La dependencia aclaró que, aunque ya fue publicada la Resolución en la Gaceta Oficial, el procedimiento no ha concluido, pues aún faltan los siguientes pasos:

Que el particular presente un avalúo del predio para conocer el valor comercial y emitir el pago de derechos para la inscripción de la Resolución en el Registro de Planes y Programas.

Realizar el pago correspondiente de derechos.

Solicitar la inscripción de la Resolución en el Registro de Planes y Programas.

Informar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la CDMX acerca de la inscripción del Cambio de Uso de Suelo.

Informar a la alcaldía acerca de la inscripción del Cambio de Uso de Suelo.

Notificar al particular de la inscripción del Cambio de Uso de Suelo.

Y concluyó que solo hasta entonces, el particular podrá solicitar el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo y presentar a la alcaldía Miguel Hidalgo la solicitud para la Licencia de Funcionamiento respectiva, la cual se constituye en la última instancia de decisión.