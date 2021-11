Sheinbaum niega "promoción personalizada" en actos de entrega de becas estudiantiles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de presentarse en escuelas públicas de educación básica de las 16 alcaldías, para encabezar la entrega de tarjetas de becas estudiantiles, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que esos actos “no son de promoción personalizada” y que responden a que su gobierno “no es de oficina, sino que está en territorio”.

Además, defendió que las menciones que hace del presidente Andrés Manuel López Obrador en esos actos es solo información, no promoción. “No es un candidato, no es un partido, es el presidente de la República, ¿o no?”, soltó.

Desde hace al menos tres semanas, la mandataria local ha encabezado eventos masivos en los patios de las escuelas para entregar a un millón 200 mil estudiantes las tarjetas –con los colores similares del partido Morena-- con las que se cobra el apoyo económico del programa social “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar”.

En esos eventos, Luis Humberto Fernández, autoridad federal educativa en la Ciudad de México, ha identificado el programa como “la tarjeta de Claudia”. Además, suele destacar entre alumnos, maestros y padres de familia que ningún otro jefe de gobierno había tenido “tanta cercanía” con la comunidad escolar como ella, y pide aplausos a los asistentes.

Al respecto, Sheinbaum Pardo argumentó: “No tiene nada que ver con promoción personalizada ni mucho menos. Lo que no somos es un gobierno de oficina, somos un gobierno de tierra. Si durante la pandemia no pudimos estar en territorio, pues fue por razones sanitarias. Pero ahora estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a tocar casa por casa para el Programa de Salud, para el Programa de Seguridad”.



E insistió: “Nosotros somos un gobierno que está en territorio y eso lo vamos a seguir haciendo y no tiene nada que ver con una promoción personalizada”.



La mandataria fue cuestionada por la denuncia que diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local interpusieron en su contra ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por el delito de promoción personal en esos actos, a lo que respondió:

“No hay ninguna razón para ello. Y lo que buscamos aquí es estar en comunicación con los habitantes de la ciudad. Esto es lo que a lo mejor ellos no entienden”.



Sheinbaum regresó al discurso conocido del presidente López Obrador cuando es atacado por la oposición: “Nosotros somos distintos, somos diferentes, no somos corruptos y, además, queremos estar cercanos a la ciudadanía. Esa es la gran diferencia de lo que representa la Cuarta Transformación: el bienestar, la fraternidad por encima del aislamiento y la corrupción”.



“No es promoción, es información”

En los actos que ha encabezado Sheinbaum en los patios de los planteles siempre menciona al presidente López Obrador como el artífice de este tipo de programas sociales y hasta suele recordar que él creó el programa de Pensión para los Adultos Mayores. Incluso, el pasado martes y hoy aprovechó el micrófono para destacar el discurso que el tabasqueño dio en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.



Al ser cuestionada sobre esas menciones del primer mandatario, Sheinbaum interrumpió la pregunta de la prensa --como lo hace cuando un tema le incomoda-- y defendió: “Pero no es promoción, es información, o ¿no entrega el gobierno de México?”

--Pero es un programa gubernamental.

--A ver, ¿no es un... no entrega el gobierno de México la Pensión a Adulto Mayor?

--Sí, pero que usted mencione el nombre...

--Ah, bueno, pues eso es lo que informamos.

--Entonces, ¿no hay ningún delito electoral?

--Pues sí, es el presidente de la República, no es un candidato, no es un partido, es el presidente de la República, ¿o no?

--Sí, pero...

--Ah, bueno, ahí está.