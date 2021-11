Aún "faltan tres" agresores, dice Ainara tras sentencia contra Axel en caso que involucra a YosStop

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ainara Suárez, víctima de violación sexual hace tres años, consiguió “verdad, cierta justicia y garantías de no repetición”, luego de que Axel “N”, uno de sus agresores, fue sentenciado, -aunque quedó en libertad condicional-; aseguró Schütte y Delsol Gojon Abogados, despacho jurídico que lleva su defensa.

“Ante la especulación, aclaramos. El tratamiento proceso y en cuanto a las penas y su ejecución obedece a las características del sistema de adolescentes. Frente a ello, #Ainara tomó la decisión de ir adelante con el Proced. Abreviado, para evitar que (1/2) el adolescente saliera sin condena, sin estar sujeto a un programa, y a la revictimización de un proced. ordinario. De esta manera #Ainara consigue verdad, cierta justicia, y garantías de no repetición. Si el adolescente incumple, se va a internamiento. #JusticiaParaAinara (2/2)”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Así lo aclaró este lunes, luego de que el pasado viernes, el joven de 19 años, coacusado de violación y pornografía infantil, -igual que Yoseline Hoffman “YosStop” y otras tres personas-, salió del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, debido a que un juez le otorgó el beneficio de libertad domiciliaria.

Ese día, la autoridad le dictó sentencia de 2 años, 2 meses y 22 días de prisión, además de otras medidas de reparación, al hallarlo culpable del delito de violación equiparada, trata de personas y pornografía infantil cometidos hace tres años contra Ainara.

Tras la decisión del juez, el agresor salió de prisión, donde estuvo casi cuatro meses y fue entregado a sus padres, en cumplimiento a la orden del Poder Judicial. El pasado 28 de julio, Axel “N” fue detenido por agentes de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando intentaba viajar a Miami, Florida, para evitar ser detenido.

“Faltan tres”: Ainara

El sábado 20, en su cuenta de TikTok, Ainara Suárez subió un video en el que anunció la sentencia de Axel y destacó que se le garantizó el derecho a la verdad, pero advirtió que aún falta detener y juzgar a los otros tres agresores.

“Hace unos días, uno de mis agresores aceptó su responsabilidad en los delitos cometidos en mi contra y fue condenado a 2 años, 2 meses y 22 días, porque la pena máxima por su edad es de tres años”, dijo.

Frente a la cámara y ayudada de la lectura de términos legales, siguió:

“Esto se resolvió en un proceso abreviado para evitar la revictimización de un juicio que es algo por lo que, la verdad, yo no quería pasar”.

Sin decir el nombre de su agresor, la joven víctima detalló: “Él se comprometió a colaborar con las investigaciones abiertas, así como a tomar cursos en, y lo voy a leer para no equivocarme: perspectiva de género, nuevas masculinidades, sexualidad y violencia contra las mujeres”.

Luego, Ainara enfatizó en que “unos de mis derechos como víctima, y creo que de los más importantes, a parte de la justicia, es el derecho a la verdad. Y gracias a que él admitió su responsabilidad en los delitos cometidos en mi contra, tengo ese derecho, ¡Por fin! El derecho a la verdad, a que se sepa qué es lo que realmente pasó y no puedan seguir cuestionando el si sí pasó o no, porque pues él ya admitió su responsabilidad”.

También aclaró que la medida de sanción, ya sea internamiento o libertad asistida de su agresor no depende de ella, sino “de la Fiscalía, la defensa y el juez; no de mí, no de mi asesoría jurídica”.

Ainara dijo que no sobra mencionar que “aún faltan tres de mis agresores y aunque este es un paso enorme para mí, es un alivio increíble poder conseguir aunque sea esto de justicia, es de verdad algo que yo jamás hubiera imaginado, aún faltan tres y voy a seguir en este proceso hasta que ellos tres también, pues, se haga justicia con los tres que faltan”.

Al final del video, la joven agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han dado durante el proceso.

El caso de la violación sexual contra Ainara ocurrió en el 2018, cuando ella tenía 16 años y sus agresores -también menores-, grabaron el delito. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusó a Yosseline Hoffman, “YosStop”, del delito de pornografía infantil al compartir y comentar el video de esa agresión en sus redes sociales. La youtuber fue detenida y desde el pasado 30 de junio permanece en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.