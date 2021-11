"Cuando realmente haya acceso a la justicia, a los hombres sí les va a dar miedo": ADIVAC en el 25N

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las campañas contra la violencia hacia la mujer funcionarán “cuando realmente haya acceso a la justicia” y “voluntad política para hacerlas permanentes y no nada más por el 25 de noviembre”, aseguró Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC).

Durante la presentación de la campaña del gobierno capitalino contra la violación sexual "La responsabilidad es nuestra”, la activista dijo que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, hay casi 5 millones de mujeres que fueron víctimas de delitos sexuales o acoso callejero durante el segundo semestre de 2020. De ese total, 98% de las víctimas mayores de 18 años no denunciaron el delito. “Es muy alta la cifra negra”, dijo.

En el Palacio de la Autonomía de la UNAM, agregó, una de las posibles causas de que estos delitos no sean denunciados es que solo son sentenciados el 1.5% de las personas indiciadas. Luego, se dirigió a la fiscal General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy:

“Hay muchos casos que no se judicializan y hay muchas pruebas de que sí fueron violadas las personas y las niñas y las adolescentes y es desde ahí, desde el acceso a la justicia, desde los operadores de justicia, que son los que están abajo operando, que tendríamos que incidir también en ellos”, dijo.

Martínez Rodríguez reconoció el compromiso de la funcionaria por combatir esos delitos, pero agregó: “Cuando realmente haya sentencias, cuando realmente se judicialicen, es cuando entonces sí los hombres van a decir lo que dice la campaña, se van a dar cuenta que ¡aguas! porque sí me van a denunciar y porque sí me van a procesar, porque ellos saben que no les van a hacer nada y eso es lo que hemos visto, muchos violadores saben que no les va a hacer nada”.

Fue más directa: “Hay personas, diputados, ustedes saben, magistrados, empresarios que han violado a sus hijas y no se ha articulado el acceso a la justicia. Entonces, cuando realmente haya acceso a la justicia, a los hombres sí les va a dar miedo, los hombres sí se van a detener. Esta campaña sí va a pegar realmente”.

Y reiteró: “es un gran hito en el desierto. Ojalá y realmente sí haya voluntad política para hacer campañas más fuertes, más intensas, permanentes y no nada más por el 25 de noviembre”.

“Si no puede decir sí o no, ¡es no!”

Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, presentó la campaña “La responsabilidad es nuestra”, cuyo objetivo es “concientizar a los hombres sobre aquellas conductas sexuales normalizadas que pueden contribuir delitos sexuales y que son entera responsabilidad de quienes la perpetran y pueden ser un delito grave”.

También pretende mostrar que “la violación no es solo la agresión sexual por parte de un desconocido que usa la violencia física en un callejón descuidado, oscuro”, sino que también puede ser un acto “muy normalizado” que, además, se celebra en los entornos masculinos. Añadió que, en general, se desconoce o se normaliza que pueda ser un delito por considerar que están, en el mejor de los casos, en una zona gris donde parecería que sí aceptó, pero no”.

Dicha campaña va dirigida a hombres de entre 15 y 50 años, pero también a mujeres o personas que puedan ser testigos del delito para que, en vez de celebrarlo, ayuden a denunciar.

Los mensajes que muestra el video de campaña, en donde solo aparecen hombres, son los siguientes: “Si una mujer no está en condiciones de decir sí o no, se llama violación. ¡No te equivoques! No hay duda, es un delito grave y se castiga hasta con 30 años de prisión. ¡No lo hagas! ¡Jamás lo celebres! Y si lo ves, nunca te calles, no seas cómplice. Date cuenta. Hombres: la responsabilidad es nuestra”.

Omiten cifras en aumento

En la presentación, la fiscal Ernestina Godoy admitió que en el análisis de incidencia delictiva diaria han visto que el delito de violación equiparada ha ido en aumento, afortunadamente no es una cuestión escandalosa, pero hay un aumento”, aunque no ofreció datos al respecto.

Y detalló: “se le llama violación equiparada, cuando la víctima no tiene conciencia, no puede decidir si o no”.

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó algunas cifras positiva en torno al combate a la violencia contra las mujeres: 7 mil 100 agresores vinculados a proceso, 37% más feminicidas procesados y 50% más vinculaciones, se duplicó el número de vinculaciones de 2019 a 2021: de 12.6% a 23.3”, aunque admitió: “por supuesto que debería ser el 100%”.

Destacó que la campaña lanzada es porque más de 80% de los abusos y violaciones se dan en el entorno familiar y de las amistades de las víctimas. “La violación equiparada, gracias al movimiento #MeToo y de las mujeres, ha permitido que se denuncie más… Quizá es difícil decir si es que existen más violaciones equiparadas o sencillamente se han dado las condiciones para que pueda haber más denuncias”.

Y remarcó: “Más allá de que si dice no es no, hoy decimos que si no está en condiciones de decir sí o no, también es no”.