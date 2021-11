Marcha del 25N congregó a mil 500 personas en la CDMX; hubo 17 heridos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un saldo de 17 personas lesionadas –11 mujeres policías, una servidora pública y cinco civiles- y una participación de mil 500 personas, concluyó la marcha por el Día Internacional para la de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México, informó el gobierno capitalino.

Uno de los civiles heridos fue un camarógrafo de Grupo Fórmula, quien fue golpeado en la mano con un martillo, cuando una manifestante encapuchada intentó quitarle la cámara con la que estaba haciendo su trabajo.

Todas las personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y no requirieron traslado a un hospital, informó el gobierno capitalino.

En una tarjeta informativa, la autoridad agregó que la manifestación “se llevó a cabo en su mayoría de manera pacífica con la participación de mil 500 personas”. Detalló que alrededor de las 15:30 horas salió un primer contingente del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia para unirse a la mayor concentración.

Alrededor de las 16:00 horas, el contingente principal inició su trayecto hacia el Zócalo capitalino. En el camino se les unieron otros grupos que partieron de la Plaza de la República, la exglorieta a Colón, Monumento a la Revolución y del número 1 del Paseo de la Reforma.

La autoridad destacó que la mayor parte de la manifestación se realizó “con calma; sin embargo, un grupo de personas con la cara cubierta utilizó artefactos explosivos, martillos, bombas de humo, palos, pintura en aerosol y otros objetos, para realizar actos vandálicos y agredir a policías”. Las agresiones fueron en la calle Ignacio Ramírez, Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, 5 de Mayo y en la Plaza de la Constitución.

Además, dijo que, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) retiró una decena de martillos, tubos, desarmadores y otros artefactos generadores de violencia, conforme al “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México”.

Sin embargo, con ese tipo de instrumentos, algunas manifestantes encapuchadas dañaron mobiliario urbano como parabuses, semáforos, señalamientos viales y las vallas metálicas que la autoridad colocó para proteger monumentos históricos.

Aunque la autoridad no lo mencionó, en la marcha hubo algunos momentos en que las uniformadas tuvieron que usar el gas de los extinguidores para dispersar a las manifestantes violentas. No obstante, en algunos casos no fue suficiente para evitar que las agresoras les quitaran sus escudos que, después quemaron en la plancha del Zócalo.

Al final de la tarjeta informativa, el gobierno reconoció el trabajo de “las mujeres policías que participaron en la contención de la violencia y resguardaron la seguridad de las asistentes, así como de todas las servidoras públicas que participaron activamente para garantizar la libertad de expresión en la capital”.

Omar García Harfuch, titular de la SSC, difundió un video en su cuenta de Twitter en el que se observa a las más de 2 mil 500 mujeres uniformadas que participaron en el operativo que se retiran del Zócalo en medio de aplausos y porras de sus compañeros hombres.