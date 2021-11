Alessandra Rojo denuncia un linchamiento mediático orquestado desde el gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La funcionaria de la alcaldía Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, denunció ser víctima de un linchamiento político orquestado desde el gobierno de la Ciudad de México, luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la acusó de promover la violencia durante la marcha en el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En un nuevo video que publicó en su cuenta en Instagram, la exdiputada por el PVEM dijo que, tras los señalamientos de Sheinbaum, ha recibido amenazas, por lo cual hizo responsable a la jefa de gobierno y a los diputados de Morena de lo que pueda pasarle a ella y a sus seres queridos, y aseguró que publicará capturas del chat del Grupo Parlamentario de Morena, donde participa personal de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, donde se orquesta la difamación en su contra.

“Tengo los chats en donde buscan un linchamiento mediático político, donde piden que difundan videos que ellos crearon de mi abrazo a las mujeres, empieza temprano y después dicen una serie de cosas, las voy a publicar para defenderme”, dijo Alessandra Rojo en su video.

La polémica entre Sheinbaum Pardo y Rojo de la Vega comenzó el viernes, luego de que diversos medios difundieran un video grabado por las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México (C5) donde se ve a la funcionaria de la alcaldía Miguel Hidalgo abrazando a un grupo de mujeres encapuchadas y vestidas de negro durante la marcha del 25N del jueves.

El viernes, en una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum se lanzó contra la directora de Desarrollo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo, gobernada por el PAN: “Ustedes vieron ayer en las redes sociales, una servidora pública que estuvo fomentando esto. La verdad, lo lamentamos terriblemente, que esto se fomente por parte de algún servidor público".

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló a funcionaria de Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, de promover a grupo de encapuchadas que ejercieron violencia contra policías durante marcha feminista. "Una servidora pública de una alcaldía del Partido Conservador". pic.twitter.com/xoh7jIPctv — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) November 26, 2021

La prensa le preguntó si se refería a Rojo de la Vega y contestó: “Sí, pero el asunto… por eso, para mí no es un tema particular de ella; o sea, en todo caso, tiene que haber una explicación por parte del alcalde”.

Más tarde, el viernes, la funcionaria de Miguel Hidalgo publicó un video donde demuestra que el abrazo con las encapuchadas fue espontáneo. En su relato, explica que las mujeres con las que ella iba se sumaron a un contingente mayor, en el que iban las encapuchadas, quienes mediante un altavoz le dijeron “No marchamos con diputadas”.

Ella, también por altavoz, les respondió “ya no soy diputada”, y en cambio les pidió un abrazo, a lo que cuatro de ellas respondieron favorablemente, para luego continuar su camino.

Sin embargo, horas después se enteró que el video del abrazo había sido publicado por varios medios, que la acusaron de promover la violencia al marchar con las mujeres vestidas de negro.

¿Qué hará Alessandra Rojo de la Vega, Directora de Desarrollo Social en #MiguelHidalgo, abrazando a un grupo anarquista que acudió a la marcha hoy #marcha25n?#DiaContralaViolenciadeGenero pic.twitter.com/qCM7ixOuHe — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 26, 2021

“¿Saben cuántas veces he pedido videos de sujetos que han agredido, que han violentado mujeres? Infinidad, y jamás he recibido un video porque no se pueden compartir, pero sí se los pudieron compartir a medios de comunicación pagados por ellos para difamar a una mujer”, dijo Alessandra Rojo.

Explicó que ya solicitó derecho de réplica a dichos medios, pero ninguno ha respondio y sólo algunos han publicado su video, pero burlándose de ella.

POR FAVOR ayúdenme a difundir no sean parte de la nómina y la violencia. pic.twitter.com/0CoSXhGfM7 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 26, 2021

Recibe amenazas

"La jefa de gobierno me señaló puntualmente ante todos los medios de comunicación, con mi nombre y mi apellido, diciendo que yo provoco la violencia, que no es creíble lo que hacemos las mujeres en las marchas, que las mujeres que queremos justicia no somos esas, que eso se vive en paz y una serie de argumentos en donde buscaba y busca difamarme", dijo Alessandra Rojo en su video publicado en Instagram.

Denunció que eso "ha provocado muchísima violencia en mi contra, amenazas, que de por si ya venia cargando amenazas, que me siguieran, que por distintas vías me he enterado que me espían, que me siguen; todo esto pone en riesgo mi vida, la de mi familia”.

Reconoció que sus padres están preocupados, pues "saben a lo que me estoy enfrentando, que es a un poder que no hace nada por las mujeres, que prefiere señalar ya culpar a una persona de sus omisiones y faltas antes de asumir responsabilidad y abrirle las puertas a todas esas mujeres a las que no les dan foro, que marchan, que piden justicia y que después de años siguen sin ser escuchadas”.

También apuntó contra las diputadas de Morena, que "dan una conferencia en donde hablan mal de mi cuatro de ellas, el Día de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer deciden hablar mal de una mujer, señalarla, decir que no es mi lucha, que es la lucha de las mujeres de la izquierda y hablar pestes de mi".