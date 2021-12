YosStop deja Santa Martha y dice estar "muy feliz porque ya estoy libre"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Muy feliz porque ya estoy libre", fue la primera expresión de la youtuber Yosseline Hoffman, conocida por el sobrenombre de YosStop, tras salir la noche de este martes del penal de Santa Martha Acatitla, donde estuvo presa acusada por el delito de pornografía infantil.

Portando cubrebocas y escoltada por guardias de la prisión, la youtuber caminó hacia una camioneta que la esperaba, abordó y partió en ella.

Durante su corto trayecto hacia el vehículo, YosStop dijo a periodistas que la esperaban: "La verdad lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron... Sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa".

uD83DuDEA8 Yoseline Hoffman, #Yosstop salió del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla esta noche



Libertad condicional por tres años. Se reclasificó el delito de pornografía infantil a discriminación



La denunciante aceptó el ofrecimiento para reparar el daño pic.twitter.com/riZCTzta7R — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 1, 2021

Previamente, tras llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima, YosStop logró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reclasificara el delito de pornografía infantil que se le imputa, por el de discriminación, confirmaron fuentes judiciales.

En una audiencia pública celebrada esta tarde, un juez de control de la Ciudad de México avaló la legalidad del acuerdo reparatorio y autorizó la suspensión condicional del proceso y el acuerdo al que llegaron los representantes legales de YosStop con la defensa de la víctima, Ainara “N”.

La acusación penal contra Hoffman se originó por un fragmento de video que la youtuber difundió a través de sus redes sociales en los que mostró una imagen de la víctima, entonces menor de edad, siendo agredida sexualmente por un grupo de jóvenes.

En el video, Hoffman mostró una imagen de la agresión a través de un dispositivo móvil que tenía en su mano y posteriormente explicó la agresión que sufrió Ainara “N”, responsabilizando a la propia víctima de la situación que enfrentó.