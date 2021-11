CDMX rifará entre el personal de salud 3 mil boletos para la Fórmula 1

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno capitalino rifará tres mil boletos para asistir al Gran Premio de México de la Fórmula 1 entre personal de salud del gobierno capitalino y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que participó en la atención de la pandemia por covid-19, anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Nos dieron alrededor de 3 mil boletos, de manera gratuita. Antes, los ocupaban para los servidores públicos de alto nivel, se repartían de esa manera. En el 2019 se los dimos a los niños de menores recursos de la Ciudad de México para que pudieran venir. Pero este año, tomamos la decisión de darlos a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos que pusieron siempre su vida por encima de los demás”, dijo.

-¿No habrá funcionarios? ¿Usted va a venir?, le preguntó la prensa.

-No, es directo. No, yo no voy a venir, yo le cedí mi boleto a un médico, a una médica, a una enfermera. Y tampoco van a ser directivos de hospitales, va a ser al personal de base que trabajó y que dio la vida por todos nosotros, contestó la funcionaria.

El anuncio ocurrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la mandataria local, el director del IMSS, Zoé Robledo, y representantes de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) y Fórmula 1, develaron una placa que reconoce a personal médico que atendió en la Centro de Atención Temporal Covid-19 que operó durante la pandemia.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que con el apoyo de cientos de personas de diferentes instituciones se brindó atención oportuna e incluyente a 8 mil 237 personas, las cuales se reintegraron a su vida cotidiana, laboral y familiar.

?? La jefa de @GobCDMX, @Claudiashein, el director del #IMSS, Mtro. @zoerobledo, y representantes de #CIE y @F1, develaron una placa que reconoce a personal de salud que atendió en el Centro de Atención Temporal #COVID19 Autódromo Hermanos Rodríguez.



uD83DuDD17 https://t.co/UdD2J7uvc9 pic.twitter.com/XgImTNNUE3 — IMSS (@Tu_IMSS) November 5, 2021

Luego, entregó a la maestra María Isabel López López, que fungió como como jefa del Servicio de Enfermería en este hospital temporal, la Condecoración “Miguel Hidalgo” en Grado Placa, que reconoce al personal médico de esta unidad por su contribución a salvar vidas durante la emergencia sanitaria.

En sentido figurado, el funcionario federal agregó que entre el IMSS y el gobierno capitalino “nos amalgamamos…muchas veces, también tomamos curvas peligrosas y cerradas; pero hoy lo puedo decir: jamás derrapamos porque también teníamos una meta adicional, que era acelerar la vacunación”.

Y agregó que, “hoy, lo digo con toda claridad: en la carrera contra la pandemia, la ciudad va ganando y no es cuestión de suerte, es porque tenemos al mejor piloto, es de primera, de las mejores del mundo; y, también, hoy yo le quiero reconocer ese esfuerzo que ha hecho: gracias, doctora Sheinbaum”.

La mandataria local recordó que del 15 de febrero al 28 de octubre se aplicaron en la CDMX casi 14 millones de dosis de la vacuna contra covid-19 y se llegaron a inmunizar a 200 mil personas al día, gracias a la participación de autoridades del gobierno capitalino en conjunto con instituciones del gobierno de México.

Además, Sheinbaum Pardo deseó el mayor éxito al piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez, durante su participación en la carrera del próximo domingo.