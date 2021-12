Godoy, en desacuerdo con diferir audiencia y transparentar acuerdo por Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, expresó este sábado su desacuerdo ante la decisión de un juez que aceptó diferir la audiencia del exdirector del proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

El exfuncionario, uno de los principales acusados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FJCDMX) tras el desplome en la Línea 12 del Metro, consiguió ayer que la audiencia fuera diferida, trazando la ruta de adherirse al acuerdo de reparación que con el gobierno signó Grupo Carso y otras empresas que participaron en la obra.

El acuerdo reparatorio firmado entre el gobierno capitalino y Grupo Carso no es público, razón por la que Horcasitas solicitó su apertura ayer ante el juez de la causa.

“Nosotros no estamos de acuerdo. No es un acuerdo con el gobierno (la diferenciación de la audiencia). Son decisión que se toman en los tribunales… hay defensas ahí que están pidiendo una serie de situaciones que, desde nuestro punto de vista no son viables, pero estaremos hablando con el Tribunal”, expresó la fiscal Godoy esta mañana.