Sheinbaum marca su distancia con Félix Salgado: se lo dejo a Morena, dice

Claudia Sheinbaum prefirió no opinar sobre la candidatura de Félix Salgado al gobierno de Guerrero. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo a la violencia de género, pero dejó a la dirigencia de su partido, Morena, la revisión de las tres denuncias por violencia sexual contra Félix Salgado Macedonio para definirlo como candidato a gobernar Guerrero.

“Obviamente siempre vamos a estar en contra de la violencia de género. Siempre, pero en estos casos siempre tiene que ver con las propias instancias judiciales, la información que se tiene y la decisión que pueda dar la dirigencia de Morena”, dijo en videoconferencia.

Cuestionada sobre la aprobación de la precandidatura de Salgado Macedonio, pese a esos antecedentes de presunto abuso sexual, la morenista marcó su distancia y recordó que hay otros métodos de selección de candidatos a puestos públicos:

“Ahí más bien se lo dejo a Morena, al partido, es una posición del partido. Quisiera decir que en estos casos siempre hay las encuestas que determinan a un candidato o a otro para un estado. Entonces, ahí tiene que ver Morena cuál es la condición de estas denuncias. Son ellos los que tienen que definir a partir de la información que tienen”.

-¿Usted como feminista, le parece que un personaje quiera ser gobernador de un estado con estos antecedentes? ¿Le parece correcto y ético?

- Bueno, hay denuncias, que yo sepa no hay sentencia. Por eso digo que quien tiene que definir esto, yo confío en la dirigencia del partido Morena (a cargo de Mario Delgado), pues es el propio partido.

Al preguntar si habría la posibilidad de llamar a un juicio de desafuero a Félix Salgado -como lo ha hecho en caso de otros legisladores acusados de distintos delitos- mientras se resuelven estas denuncias, Sheinbaum Pardo dijo tajante:

“No conozco las denuncias, no las conozco. Eso es en el estado de Guerrero, Lo que conozco y está en la Fiscalía (General) de justicia de la Ciudad de México, pues se atiende como tiene que atenderse. Y ahí es un tema pienso yo de Morena, no conozco las denuncias, conozco que no hay sentencias. Es un asunto de Morena”.

Ayer, Mario Delgado sijo que Salgado Macedonio será el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero hasta mientras mantenga sus derechos políticos y no haya una sentencia judicial dictada en su contra.