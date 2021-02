Video muestra a un sujeto azotando a su madre de 95 años en Tlalpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un video grabado y difundido en redes sociales por vecinos de doña Lorenza Reyes, de 95 años, incapaz de valerse por sí misma, la salvó del maltrato físico y verbal al que la tenía sometida Miguel Ángel, uno de sus hijos, en un domicilio de la colonia La Fama, alcaldía Tlalpan.

Autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) acudieron a su rescate, pero no pudieron detener al agresor, pues ya no estaba en el domicilio.

Y aunque los otros familiares de la víctima no quisieron denunciarlo, la autoridad abrió una carpeta de investigación, por noticia criminal, por violencia familiar en agravio de una persona adulta mayor.

Las imágenes corrieron en redes sociales desde ayer 9 de febrero. En ellas se observa cómo doña Lorenza está aparentemente mal sentada de espaldas a la ventana en un domicilio ubicado en la calle Fuentes Brotantes. Entonces, un sujeto –quien luego fue identificado como su hijo–, la levanta con los dos brazos, la azota en el sillón, le da una cachetada y su cabeza rebota en el filo del sillón.

El sujeto se aleja del lugar y ella aprovecha para quererse levantar, pero no lo logra. Cuando él regresa, levanta una cobija, se la pone en las piernas a ella y la golpea en varias ocasiones en la cara y la cabeza. De nuevo, ésta rebota en el filo del sillón. Tras los golpes, el agresor se sienta junto a ella, cruza las piernas y comienza a comer algo que lleva en las manos.

Vecinos de una mujer de 95 años grabaron el momento en que su hijo la azota en repetidas ocasiones; la Fiscalía de la CDMX abrió una investigación e informó que el sujeto se dio a la fugahttps://t.co/8T25aNo6hI pic.twitter.com/1UJUQvu2nt — Proceso (@proceso) February 11, 2021

Evidente maltrato; hijo huye

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) informó que personal de la Secretaría de las Mujeres, de la LUNA Tlalpan, y de la Policía Metropolitana Femenil Grupo de Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudió ayer al domicilio de doña Lorenza, a quien la encontraron con “evidentes signos de maltrato”.

Agregó que los familiares de la víctima dijeron que “no puede valerse por sí misma, y sus cuidados están a cargo de uno de sus hijos. Decidieron no iniciar acciones penales en contra del individuo que la agredió”.

Este miércoles 10, personal de la FGJ local acudió al domicilio, en apego a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, pero “al no encontrar al agresor, se acordó dejar una guardia en el lugar, mientras que la persona adulta mayor no fue retirada del lugar, no obstante, está garantizada su seguridad y cuidado”.

La Sibisa agregó que personal del INED hará visitas domiciliarias en los siguientes días para “garantizar la salud y bienestar” de doña Lorenza y otorgarle el apoyo que requiera.

Abren carpeta de investigación

En una tarjeta informativa, la FGJCDMX informó que, tras la denuncia en redes sociales, personal del Centro de Atención de Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA) de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, así como del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), acudieron al domicilio a tomar conocimiento de la situación.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan inició la carpeta de investigación y dio vista a la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar, debido a que la afectada es una persona que no puede valerse por sí misma.

En tanto, personal de la Policía de Investigación (PDI) comenzó la búsqueda de cámaras de videovigilancia, públicas y privadas, así como la localización de testigos.