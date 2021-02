Tras casi tres años, juzgarán a #LordGolpeador

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Desde junio de 2018, Jorge Arturo Said Bernal había sido denunciado por su vecina, a quien amenazaba y pegaba, por lo que fue bautizado como #LordGolpeador. Tres años después, Irene, la denunciante, informó que el sujeto será sometido a juicio.

Salió todo bien, afortunadamente el derecho y la verdad ganó hoy y #LordGolpeador va a ser sometido a JUICIO. El acceso a la justicia es un derecho de todas y nadie merece vivir con miedo uD83DuDC9C? — Irene A. uD83DuDC51 (@highvanillacoke) February 26, 2021

En un hilo de Twitter, el 25 de febrero contó su historia. Inició con un video de junio de 2018 cuando empezó a agredirla. Su única intención, dijo, es visibilizar la revictimización de quienes denuncian agresiones.

Hace unos días Febrero 2020. #LordGolpeador presentó un recurso para bloquear la vinculación a proceso. Fue otra audiencia y afortunadamente SIGUE vinculado a proceso por los hechos de Mayo 2019. Sin embargo, las otras dos denuncias: junio 2018 y agosto 2019 están en el limbo. — Irene A. uD83DuDC51 (@highvanillacoke) February 26, 2020

Contó que en junio de 2018, este tipo estaba agrediendo a una joven junto a su puerta. Se escuchaban horribles gritos y se le ocurrió salir a decirle que la dejara de agredir. Pasó lo que se vio en el video, la amenazó, pensó que la iba a golpear, pero atrás de ella había otra mujer que la habría defendido de ser necesario y por eso se detuvo.

En el video de 18 segundos, el sujeto se acerca a ella por el pasillo y le grita: “No te metas con la gente. Ya tienes actas con todo el edificio. Te metes conmigo y yo si te rompo la madre”, señala y luego empuja a una mujer porque quiere defender a Irene. “Te vas a poner a defender, ándale”, dijo mientras la empuja.

“Por miedo subí el video a redes sociales. Honestamente no se me ocurrió nada más que dejar constancia de lo que había pasado. Me estaba muriendo de miedo, yo ya estaba sola. Llegó el administrador del edificio y empezó a hablar conmigo, yo no quise abrir mi puerta por seguridad.”

En eso llegó el golpeador a decirle que mejor quitara el video porque tiene acceso a armas y trabaja en la fuerza anti-secuestro y que no sirve de nada que lo denuncie porque “así como está la ley en México…”

En otro video de 49 segundos el tipo dijo: “…Que no le importa. Palabras más, palabras menos. No me voy a meter contigo, por eso lo dije desde ahí… te me haces una niña sana, linda, ¿para qué seguimos peleando? Es un cuento de nunca acabar. Ya sabes cómo está la ley en México”.

“Obviamente ahí yo ya me sentía con medio pie en el panteón. Le dije cualquier cosa para que ya se fuera, cerré bien la puerta y todo y le hablé a mi mamá. Ella me dijo que tenía que denunciarlo. Ojo, todo esto en 2018.”

Denunció, igual que la chica agredida. Y desde entonces notó cosas ratas, como encubrimiento en el Ministerio Público, pues nunca pidieron las cámaras de seguridad y en Twitter le mandaba muchas capturas de pantallas amenazantes.

Voy a abrir un hilo con todas las actualizaciones de lo que ha pasado con el caso de #LordGolpeador

Mi única intención es visibilizar la re victimización de los que denunciamos. Todo empezó en junio 2018 con este video pic.twitter.com/6w9I2EDEfN — Irene A. uD83DuDC51 (@highvanillacoke) February 26, 2020

#LordGolpeador trató de intimidarla demandándola por daño moral, pero afortunadamente su equipo de abogados lo desenmascararon al grado de que admitió haberla amenazado.

Ella ya no quería asistir a las audiencias por la carga emocional, pero debía presentar el video, en mayo de 2019. Paralelamente, en su edificio había un grupo de personas que hacía fiestas hasta las 7:00 am y la empezaron a acusar de ser grosera, lo que no se imaginó fue que era una trampa de su vecino golpeador.

“Antes de que pudiera irme abrió la puerta y empezó a decirme cosas horribles. Aquí está el audio: Mayo 2019.

Y ahora que lo pienso si fui bien ingenua. Nunca pensé que podía ser una trampa. Salí y vi que el ruido era del vecino golpeador. Antes de que pudiera irme abrió la puerta y empezó a decirme cosas horribles. Aquí está el audio: Mayo 2019 pic.twitter.com/PCSu2x1viL — Irene A. uD83DuDC51 (@highvanillacoke) February 26, 2020

Se fue a su departamento, el tipo la siguió, subió el portero y las cosas se salieron de control. Otro tipo apoyó al agresor, ella se encerró en su casa y llamó al 911. “Ojo, aquí el loco ese seguía afuera de mi casa.”

Unos vecinos trataron de calmarlo, pero él seguía gritándole que la odiaba[R.1] . Ella seguía esperando la patrulla que le mandó el 911, pero como era edificio los debía dejar pasar. Pidió apoyo de nuevo. Los vecinos la acompañaron a esperar a una patrulla que nunca llegó, pero si bajó el vecino con otras personas y la golpeó, por lo que adjunta el documento del médico legista.

Los dos vecinos se acercaron a mi puerta y me acompañaron a bajar y esperar a la patrulla. Bajamos y nos quedamos en la entrada. El ruido seguía. La patrulla nunca llegó pero si bajó el vecino junto con otras personas y me golpeó. Adjunto el doc. del médico legista pic.twitter.com/qfHwkyxIIi — Irene A. uD83DuDC51 (@highvanillacoke) February 26, 2020

La patrulla que llegó le negó el apoyo, pero saludaron a su agresor como si lo conocieran.

“Así golpeada fui a presentar el video para el proceso de la demanda de daño moral. También presenté mi denuncia. Los del ministerio público seguían tratándome como basura, no pidieron los videos del edificio, prácticamente querían archivar mi caso. Mayo 2019.”

Nada mejoraba. Ella vivía una pesadilla. El tipo se sentía intocable, incluso después les gritó que la iba a matar cuando pasaba frente a su puerta. Lo único que pudo hacer fue documentarlo todo.

Nada mejoraba. Estaba viviendo en una pesadilla, el tipo se sabía intocable. Incluso unos meses después gritó que me iba a matar cuando pasaba frente a mi puerta. Lo único que podía hacer era documentarlo aquí pic.twitter.com/wlrASHAJCr — Irene A. uD83DuDC51 (@highvanillacoke) February 26, 2020

Así lo hizo en días siguientes, en la madrugada, le gritaba que la mataría y después escuchó un disparo. Habló con su madre y le dijo que se encerrara en el baño hasta que llegara alguien de confianza por ella. Todo lo documento en redes sociales y varios medios se acercaron a darle apoyo, dio entrevistas, pidió el anonimato y ha mantenido un perfil bajo.

“Lo que menos quiero es tener que recordar en el futuro que pasé por esto. Por eso he mantenido un perfil bajo. Las y los reporteros que me dieron espacio siempre estarán en mi corazón porque fue gracias a ellos que el nuevo gobierno puso atención, por lo menos más atención que el gobierno de Mancera”.

#LordGolpeador comenzó a dar entrevistas diciendo mentiras e información falsa “que un reportero de ADN40 no se interesó ni en confirmar”. Eso le hizo sentir desconfianza de nuevo, pero gracias a otros que le dieron espacio se hizo visible.

El 26 de febrero de 2020 se realizó la audiencia por los hechos en mayo de 2019. Fueron 5 horas aproximadamente. El Ministerio Público parecía ayudar al agresor, pero afortunadamente estaban presentes sus abogados, sus héroes como les llama, pues #LordGolpeador quería usar videos editados sin cadena de custodia.

Se llevó a cabo la audiencia por los hechos de Mayo 2019Fueron 5hrs aprox. El Ministerio Público parecía ayudarle a mi agresor!Afortunadamente estaban ahí mis abogados,fueron mis héroes. #LordGolpeador quería usar videos editados sin cadena de custodia... pic.twitter.com/NJyTfwNKgj — Irene A. uD83DuDC51 (@highvanillacoke) February 26, 2020

También trató de hacerla quedar mal por su activismo anti-ruido en su edificio y no sobre su agresión.

No solo eso, también trató de hacerme ver mal por mi activismo anti-ruido. Lo digo aquí porque cuando denuncias no debería de tratarse sobre la agredida NUNCA pic.twitter.com/vXrRo99Rmu — Irene A. uD83DuDC51 (@highvanillacoke) February 26, 2020

Esto, aunque en agosto hicieron una audiencia, no le avisaron y la trataron como imputada. Le recomendaron llegar a un acuerdo, en diciembre de 2019.

#LordGolpeador ya estaba mencionado en 5 denuncias de otras personas y aún así seguía libre, el MP nunca mencionó eso, lo tuvo que decir mi abogado. Si hubiera tenido un abogado de oficio seguro mi agresor queda libre pic.twitter.com/P7WwrWXWBn — Irene A. uD83DuDC51 (@highvanillacoke) February 26, 2020

#LordGolpeador ha sido mencionado en al menos cinco denuncias de otras personas “y aun así sigue libre. El Ministerio Público nunca mencionó eso, lo tuvo que decir su abogado”.

#LordGolpeador ha sido mencionado en al menos cinco denuncias de otras personas "y aun así sigue libre. El Ministerio Público nunca mencionó eso, lo tuvo que decir su abogado".

En febrero de 2020, presentó un recurso para bloquear la vinculación a proceso. Sigue vinculado por los hechos de mayo de 2019, pero las otras dos denuncias de junio de 2018 y agosto de 2019 están en el limbo.

“Hoy #LordGolpeador sigue libre, enfrentando el proceso, pero libre. Sin embargo, lo volvería a grabar y lo VOLVERÍA a denunciar. Es un deber moral y jamás permitiría que lastimaran a una mujer frente a mí.

“Gracias a unas personas del gabinete de seguridad me apoyan con seguridad durante el horario más vulnerable. Sin embargo, NO SOY YO QUIEN DEBERÍA CAMBIAR DE VIDA CUANDO ÉL ES EL LOCO AGRESIVO. Seguiré actualizando y ojalá este hilo le pueda servir a alguien.”

