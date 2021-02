CDMX desacata sentencia: el TEPJF ordena entrega de recursos a Tribunal Electoral local

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al gobierno de la Ciudad de México restituir al Tribunal Electoral capitalino 7 millones 768 mil pesos que dejó de entregarle durante cuatro meses de 2020.

Los magistrados declararon fundado el incidente de incumplimiento de su sentencia emitida desde el 17 de diciembre, en que ordenaron esos pagos, y emplazaron al gobierno capitalino a entregar los recursos en cinco días naturales a partir de que sea notificado.

La razón para el incumplimiento fue que al día siguiente de la orden del TEPJF las autoridades de la ciudad mandaron una iniciativa al Congreso local para ajustar el presupuesto 2020 por la emergencia sanitaria derivada del covid-19; sin embargo la sentencia de la Sala Superior ya había sido emitida y su cumplimiento era obligatorio.

Sigue vivo partido indígena

En tanto, por mayoría de 5 votos, el TEPJF ordenó la suspensión del proceso de constitución del nuevo partido nacional promovido por la organización Gubernatura Indígena Nacional, A.C., hasta que pase la emergencia sanitaria por el covid-19.

Aunque durante casi 10 meses esa organización no realizó ninguna de 21 asambleas estatales que debió realizar y sólo reunió 75 afiliaciones válidas de más de 200 mil necesarias, casi a punto de vencer el plazo litigó el asunto; hoy a propuesta del magistrado presidente, José Luis Vargas, se acordó dejar pendiente ese proceso.

Con los votos de los magistrados Vargas, Janine M Otálora, Reyes Rodríguez y Mónica Soto, se revocó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se declaró improcedente el otorgamiento del registro al Partido Indígena Nacional de los Pueblos Originarios (PINPO).

Se acordó que exigirles cubrir los requisitos implicaba realizar actos multitudinarios que no se pueden concretar por el semáforo rojo que existe en la mayoría de las entidades del país para evitar contagios.

Por ello el proceso de constitución se reanudará hasta que existan condiciones necesarias pero se rechazó la petición de esa organización, que pidió se le otorgara el registro como partido, por excepción.

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera explicó que la organización no demostró la intención de cumplir los requisitos, pues no hizo nada en 298 de los 344 días que duró el proceso de formación de partidos y pedir flexibilidad en los requisitos le daría ventaja que no gozaron las organizaciones que también buscaron convertirse en partidos.

Ni antes ni durante la pandemia acreditó la celebración de asambleas, dijo el magistrado Felipe de la Mata.

Dan la razón a televisoras

En otro asunto, el pleno del TEPJF dio la razón a Televisa (Televimex y Radio Televisión S.A.) y ordenó al INE un estudio de mercado sobre el costo por la generación y entrega de la señal de televisión con spots pauta federal que podrán cobrar a Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. de C.V. (Dish).

En diciembre, el Comité de Radio y Televisión del Instituto determinó un costo de 2.1 millones de pesos, ya con IVA para generar y entregar esa señal, con base en estudios realizados con la televisión pública, como el Canal 11, del Politécnico y el Canal del Congreso.

Los magistrados –con la excusa del magistrado presidente, José Luis Vargas, pues su cuñado Peter Bauer es representante de Dish- ordenaron se realice el estudio en el mercado y en su caso se funde y motive por qué se rechaza la propuesta de la impugnante.