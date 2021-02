"No es correcto" que Morena use programas del gobierno con fines electorales, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En pleno periodo electoral, militantes de Morena-CDMX recorren calles de la capital para entregar periódicos propios atrasados y, de paso, buscan a los adultos mayores para asegurarse de que hayan recibido la llamada del gobierno federal preguntando si quieren recibir la vacuna contra el covid-19.

“No es correcto. Si lo están haciendo no está bien. Una cosa son las actividades de gobierno y otra cosa son las actividades electorales”, dijo al respecto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En días recientes, Apro constató que en calles de la alcaldía Magdalena Contreras, jóvenes que portan camisetas guindas con el logotipo y nombre de Morena-CDMX pasan a las casas ofreciendo ejemplares de la primera edición de su periódico “Somos la esperanza”, fechado en noviembre de 2020, pero con el titular “Rumbo al triunfo 2021”.

El "periódico" de Morena que reparten los militantes en la CDMX. Foto: Especial

Los militantes se acercan particularmente a adultos mayores, a quienes aprovechan para inquirir: “¿ya les llamaron del gobierno para preguntarles si quieren vacunarse contra el covid-19?”, a manera de promocionar un programa del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Si los habitantes responden que sí, los morenistas sólo aciertan a decir que ahora sólo deben esperar una siguiente llamada para que les informen dónde y cuándo deben acudir para recibir el biológico que los protegerá contra el coronavirus.

La mañana de este viernes, al ser cuestionada sobre si esa acción de integrantes de su partido podría confundir a las personas sobre qué institución les otorga el derecho a ser vacunados, Sheinbaum respondió que “no está bien” dicha conducta y agregó:

“Claro que en una actividad electoral se puede hablar bien de una política que ha desarrollado el gobierno de la ciudad o el gobierno de México, reconociendo ellos si eres del mismo partido, pero utilizar los programas como uso electoral, pues no, no es correcto”.

En la publicación que distribuyen los morenistas, el directorio está encabezado por Héctor Ulises García Nieto, delegado en funciones de presidente del Consejo Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. La reportera preguntó a Sheinbaum si haría un llamado al exdirector de la Central de Abasto de su gobierno a no mezclar asuntos partidistas con programas del gobierno federal en la Ciudad de México, a lo que contestó:

“Yo creo que él lo tiene claro, es una persona muy responsable. Entonces, vamos a ver en particular –en este caso que mencionas de Magdalena Contreras– quién está haciendo esto y por qué. Pero no, no debe hacerse. Voy a hablar con él para hacérselo saber. Pero no creo, la verdad, que venga de su parte porque es una persona bastante responsable”.

El próximo 6 de junio, en la capital mexicana se votará por 16 alcaldes y alcaldesas, así como 66 diputados para el Congreso de la Ciudad de México.