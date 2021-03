Alcalde de Cuajimalpa que busca reelección denuncia extorsiones y amenazas en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa por el PRI, y quien intenta reelegirse en el cargo el próximo 6 de junio, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que desde enero pasado ha sido objetivo de extorsiones y amenazas de muerte.

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha estado en contacto con el alcalde “desde hace algunos días”, cuando éste le dijo que era objetivo de amenazas.

“Se está investigando, como debe de investigarse, y él, pues, tiene que presentar su denuncia formal”, dijo la funcionaria. Y aclaró que “éste es un caso especial, en particular de Cuajimalpa, no ha habido otros”.

En una carta fechada este 10 de marzo, dirigida a los habitantes de esa demarcación y a la opinión pública, Rubalcava Suárez aseguró que el pasado 17 de enero tuvo “la primera de una serie de extorsiones, actos de intimidación y amenazas”. Dijo que, si bien al inicio no les dio importancia, “hoy no me queda otra más que hacerlo del conocimiento de toda la ciudadanía, debido a la brutalidad, realidad y credibilidad que se ha manifestado de los que las están perpetrando”.

Agregó que el pasado 6 de marzo acudió a la FGJCDMX a denunciar los hechos. Y adjuntó una foto de la primer hoja de la carpeta de investigación CI-FIDDS/E/UI-3 C/D/00304/03-2021, misma que indica “Unidad de investigación No.: 3 con detenido”.

El exdirigente del PRI en la capital añadió: “aunque me caracterizo por ser transparente y abierto, en esta ocasión no podré entrar en detalles de los nombres de las personas que quieren, por contrato, terminar con mi vida y/o la de mi familia, así como otros que podrían estar implicados”.

Sin señalar nombres ni detalles, advirtió que “la evidencia es irrefutable y que el riesgo que atenten contra mi vida o la de mi familia, es real y latente”. Y añadió que “otros políticos” también podrían estar en la misma circunstancia.

Luego, aseguró: “Se (sic) que me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo, aunque con esto destruyan la voluntad y opinión de los cuajimalpenses”.

Por último, dijo confiar “plena y absolutamente” en las instituciones de la CDMX, “quienes sin duda brindaran (sic) la paz, seguridad y justicia necesaria para prevenir que estos malhechores comunes se salgan con la suya”. A los habitantes de Cuajimalpa, les dijo: “Pueden estar seguros que seguiré trabajando con un ánimo renovado, por el bien de todos ustedes. Mis resultados serán juzgados por mis vecinos en las urnas, no por mis adversarios en las trincheras”.