Sheinbaum descarta hechos criminales con motivaciones políticas en periodo electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Ciudad de México “no existe el riesgo” de que ocurran hechos criminales con motivaciones políticas en el periodo electoral, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.



Así respondió al cuestionamiento que el domingo pasado hizo la presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital, Nora Arias, sobre la muerte del candidato de la coalición Va Por México, Leonel Luna, presuntamente en un accidente automovilístico.

La perredista exigió a las autoridades una investigación profunda del hecho para no pensar –dijo-- que en la capital comenzarán a presentarse “hechos criminales con motivaciones políticas”.



Cuestionada por Proceso sobre si existe ese riesgo en la Ciudad de México en este periodo electoral, la mandataria local aseguró: “No existe el riesgo. No sé de dónde venga esta interpretación, y por supuesto la Fiscalía (General de Justicia) tiene que dar toda la información”.



--¿No estaremos viendo crímenes? --se le preguntó.



--De nuestra parte no. No somos iguales, otra vez lo digo --respondió.

Sheinbaum Pardo añadió: “Nosotros vivimos violencia política cuando estuve en la campaña, ustedes pueden recordar en muchas alcaldías. Eso no va a ocurrir y para eso estamos aquí, para eso cambió el gobierno. Aquí hay libertad de expresión, de reunión, y nuestra obligación siempre es garantizar la libre manifestación, la libre expresión de las ideas y, en la medida de nuestro marco de actuación, elecciones limpias, que no haya compra de votos como se acostumbraba, cuestiones de este tipo”.



--¿Se puede entonces hacer campañas políticas en la ciudad sin este tipo de riesgos de inseguridad?

--Nosotros tenemos que garantizar que se hagan elecciones limpias. Siempre luchamos porque sean elecciones limpias, siempre, que no hubiera violencia política. Entonces, nos corresponde eso, y siempre, en cualquier caso, en algún incidente, cualquiera que éste sea, ser totalmente transparentes y dar toda la información y en el marco de actuación de cada uno de nosotros”.

Sobre “el lamentable accidente” en el que perdió la vida el también diputado federal Leonel Luna, la jefa de gobierno manifestó sus respetos “a su familia y a todos sus compañeros”.

Luego solicitó “respetuosamente” a la titular de la Fiscalía dar “toda la información relacionada con esto y, si hay alguna duda, pues por supuesto, como siempre, con el humanismo que caracteriza a la fiscal Ernestina Godoy, estoy segura que dará toda la información que requiera cualquier persona, cualquier ciudadano, y en particular las personas que hicieron estas publicaciones”.



Sobre la investigación, la morenista solo comentó que las autoridades “han estado haciendo lo que en cualquier caso de un accidente de este tipo se hace siempre, se abre la carpeta por oficio y se hace la investigación. Entiendo que ya tienen la investigación de cámaras y todo lo que se hace en la forense, relacionada en este caso como en otros accidentes”.