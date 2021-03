Vacúnense y dejen a un lado especulación y política: adultos mayores en la Venustiano Carranza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el inicio de la vacunación contra el covid-19 en la alcaldía Venustiano Carranza, con el biológico chino Coronavac, adultos mayores de 60 años alentaron a sus pares protegerse y “dejar a un lado la especulación y la política”.



En las instalaciones del Internado 17 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la colonia Morelos, y bajo la seguridad de elementos de la Secretaría de Marina, la inmunización comenzó antes de las 9 de la mañana y se desarrolló con agilidad, filas cortas y hasta aplausos a la salida.



“Me siento más tranquilo. Hay mucha especulación, pero me siento bien; sin ningún tipo de problema y feliz, definitivamente. Todavía pienso seguir viviendo un rato más”, dijo Mario Chaparro, de 69 años, minutos después de recibir la inyección.



Es pensionado, pero como no le es suficiente ese recurso, hace trabajos de pintura e impermeabilización, por lo que debe estar en contacto con gente. Animado, lanzó un mensaje a los adultos mayores que dudan en aplicarse la vacuna.



“Que dejen a un lado la especulación, que dejen de mezclar el covid con lo político, que vengan y se protejan con la vacuna, que nos sale gratis, como para estar desperdiciando la oportunidad. Que ya se dejen de tantos cuentos y vengan a vacunarse”, aseguró.



Gabriela García, de 69 años, sostuvo que se puso la vacuna “por seguridad. Nos hemos cuidado todos en la familia y nos han enseñado que las vacunas son buenas, así que hay que hacerlo”. Mariana Sarmenta, de 71 años, la secundó: “Vine para que no me dé covid. Yo les digo que no pasa nada, que es muy importante esta vacuna”.



Margarita Baeza, de 77 años, acudió con su hija a la vacunación, un tanto nerviosa. “Tenía miedo, no quería vacunarse, pero la animamos porque es su salud y la queremos más tiempo con nosotros”, explicó su hija.

Mientras que Arturo Alemán, de 68 años, fue por su propia voluntad y seguridad: “Me siento bien, me dolió como cualquier inyección. Pero yo ando en la calle, traigo un taxi y tengo contacto con mucha gente. Estaba tranquilo antes, pero ahora con la vacuna, más. Nos tenemos que cuidar”.



La cuarta etapa del Programa Nacional de Vacunación contra el covid-19 en la Ciudad de México se desarrolla en dos Macro Unidades: el internado 17 de la SEP y las antiguas instalaciones de la Primera Región Militar, en la colonia Aviación. Hasta el corte de las 14 horas se habían aplicado 6 mil 267 vacunas en ambas sedes, de acuerdo con el gobierno capitalino.



Aplican segunda dosis de Sputnik V

Este miércoles también inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V para los adultos mayores de 60 años en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, con el propósito de garantizar la efectividad de la inmunización contra el covid-19.



Dicha aplicación se realiza 21 días después de la primera dosis, como lo marca el protocolo particular de ese biológico. Por ello, este miércoles recibirán la segunda dosis quienes se vacunaron el pasado 24 de febrero, y así sucesivamente.

El gobierno capitalino aclaró: “la vacuna alcanza su máxima protección 15 días después de que fue aplicada la segunda dosis”.

Hasta ahora, en la capital mexicana se ha iniciado la inmunización en nueve de las 16 alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa, con el biológico de Astrazeneca; Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, con la vacuna rusa Sputnik V; Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, con la dosis de Pfizer; y Venustiano Carranza, con la china Coronavac.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró el llamado de apoyo a la ciudadanía para no acudir en busca de la vacuna si no se es residente de la alcaldía que corresponde, “porque las vacunas que nos están entregando están contadas y están calculadas exactamente para el número de adultos mayores de esa alcaldía; si llega mucha gente de otras alcaldías, pues pueden terminarse las vacunas”.