Detienen a Diana Sánchez Barrios, lideresa de ambulantes del Centro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La lideresa de comerciantes ambulantes del Centro Histórico y candidata del PRI a una diputación local por la alianza Va por México, Diana Sánchez Barrios, fue detenida en la colonia Tabacalera como presunta responsable de los delitos de extorsión agravada y robo en pandilla agravados; ella acusó que era por motivos políticos.

La hija de Alejandra Barrios, histórica líder de ambulantes en la ciudad, transmitió en vivo por sus redes sociales el momento en que, ayer por la noche, una policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) le leía su cartilla de derechos para luego detenerla.

“Esto es una persecución política, soy mujer inocente, soy trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo. Yo voy a dar la cara de lo que se me acusa y no me voy a esconder. Es un acto del gobierno de la ciudad que no me quiere permitir participar y que siempre quiere callar a todo lo que se opone a ellos”, dijo frente a la cámara de su teléfono celular.

Minutos después, cuando era trasladada por elementos de la PDI a instalaciones centrales de la Fiscalía, aseguró: “esto es obra de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y voy a demostrar mi inocencia”.

Según los primeros reportes de la denuncia en su contra, Diana Sánchez Barrios fue señalada –presuntamente por un familiar-, por exigir el pago de “derecho de piso” o supuestas cuotas a agremiados, quienes fueron privados de su libertad, extorsionados o amenazados de muerte si se negaban a pagar o se retrasaban en el cumplimiento.

Trabajos de la Fiscalía de Asuntos Relevantes y de la Policía de Investigación (PDI) indican que sería coautora material en los hechos.

Tras la detención, la FGJCDMX informó que la mujer fue llevada para su certificación médica y posteriormente ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, para ser puesta a disposición del juez de control que la requirió. Sin embargo, no especificó la hora de dicho traslado.

Agentes de la @PDI_FGJCDMX cumplimentaron esta noche, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, una orden de aprehensión, obtenida por la Fiscalía de Asuntos Relevantes, en contra de Diana “N”, por su probable participación en los delitos de Extorsión Agravada y Robo Agravado en Pandilla pic.twitter.com/HHSICdHMc4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 18, 2021

Al momento de ser detenida, Diana Sánchez convocó a “todos sus seguidores” a una marcha porque, dijo, “soy inocente”.

Esta mañana, algunas personas comerciantes se concentran afuera de las instalaciones centrales de la FGJCDMX en protesta por la detención de su lideresa, pues aseguran que es “un ataque político” porque ayer mismo anunció su candidatura a una diputación local en la alianza del PRI, PAN y PRD. Además, se esperan movilizaciones de vendedores de Tepito, ambulantes y operadores de motonetas.

Hasta el momento, no se ha informado si Sánchez Barrios ya fue trasladada al reclusorio femenil de Santa Martha, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.