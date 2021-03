Juan Silva Noyola, alcalde sustituto de Coyoacán, es suspendido por corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juan Silva Noyola, alcalde sustituto en Coyoacán propuesto por Manuel Negrete luego de que éste renunció al cargo para buscar una candidatura en Guerrero, fue suspendido por la Secretaría de la Contraloría General por tener denuncias de corrupción mientras se desempeñó como director Gobierno y Asuntos Jurídicos.

La dependencia encabezada por Juan José Serrano, mediante el Órgano Interno de Control de la alcaldía Coyoacán, también suspendió al director general de Participación Ciudadana, Felipe Ángeles Almanza, por la misma razón.

En una tarjeta informativa, informó que la suspensión de ambos servidores públicos fue una medida cautelar, en tanto realiza los procedimientos de investigación derivados de denuncias de corrupción; aunque no dio más detalles.

No obstante, aclaró: “dichas suspensiones se realizaron a efecto de asegurar, conservar o anticipar la efectividad de las investigaciones, las citadas medidas cautelares no prejuzgan sobre la responsabilidad de los involucrados observando los principios de legalidad, presunción de inocencia e imparcialidad y están orientadas al buen desarrollo de las investigaciones hasta su conclusión”.

Silva Noyola fue colaborador cercano del exdelegado coyoacanense y hoy diputado federal Mauricio Toledo, investigado por enriquecimiento ilícito. El pasado 9 de marzo fue nombrado alcalde sustituto, de manera provisional, luego de que Negrete Arias renunció a la alcaldía para buscar la candidatura al gobierno de Guerrero por el partido Fuerza por México.

Siete días después, el 16 de marzo la Contraloría hizo la solicitud de la medida cautelar mediante el oficio SCG/DGCOICA/OIC-COY/JUDI/034/202134.

El martes pasado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que esta semana enviará al Congreso de la Ciudad de México las ternas para designar a las personas que quedarán en lugar de los funcionarios que renunciaron al cargo para contender por otro puesto o buscar su reelección.

No obstante, comentó que “hubo algunas propuestas de los alcaldes salientes –que buscamos respetar–, pero estamos haciendo una revisión con la Contraloría de que no haya ninguna persona que tenga algún procedimiento abierto, porque no sería correcto que, con un procedimiento abierto, y particularmente alguna sanción administrativa, se proponga una persona”.

Y dijo que esas revisiones se hacían en ternas enviadas desde las alcaldías Venustiano Carranza, Coyoacán, Álvaro Obregón y Tláhuac.