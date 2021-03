La CDMX supervisará que campañas sean limpias, libres y sin violencia: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no firmará un acuerdo de civilidad con los partidos políticos de la Ciudad de México porque “no le corresponde”, pero se ofreció a supervisar que las campañas políticas que inician el 4 de abril sean limpias, con libertad y sin violencia.

Este miércoles, al ser cuestionada si su gobierno tiene algún plan de acción para que las campañas para alcaldías y el Congreso capitalino se desarrollen sin violencia, informó que eso le corresponde a las instituciones electorales y a la Fiscalía General de Justicia y su área dedicada a los asuntos electorales.

“Nosotros vamos a supervisar, a revisar y a permitir que las campañas se den con toda libertad, evitando cualquier violencia y también, pues con un acuerdo general de que sean unas elecciones limpias y que gane la democracia en el país”.

-¿Usted estaría dispuesta a sentarse a la mesa con las cabezas de los diferentes partidos políticos, precisamente para firmar un acuerdo de civilidad en este periodo electoral?, le preguntó la prensa en un acto público en la alcaldía Venustiano Carranza.

-No. No me corresponde a mí con los partidos políticos, le corresponde a los propios partidos políticos con las instituciones electorales. Y nosotros vamos a ser vigilantes de que todo el proceso se dé manera adecuada. Un llamado a todos para que se dé de esta manera, contestó.

Sheinbaum Pardo dijo que, si algún candidato solicita protección para la seguridad de sus candidatos, debe acudir a la Fiscalía de Delitos Electorales (sic), y a los mecanismos de protección de derechos humanos.

Cuestionada también por los servidores públicos que quieren reelegirse en sus cargos y el momento en que deben separarse de ellos para hacer campaña, aclaró: “les corresponde a los compañeros y compañeras, como ustedes saben, legalmente no tendrían por qué renunciar; sin embargo, tengo conocimiento –y ya lo anunciarían ellos– de que han tomado la decisión de separarse del cargo para poder llevar a cabo sus campañas”.

Y agregó: “Yo siempre hice la recomendación de que era importante que se separaran del cargo y entiendo que ellos ya tienen un acuerdo, inclusive entre distintos partidos políticos, y lo darán a conocer en su momento”.