Laboran 300 servidores en incendio en Fuentes del Pedregal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alrededor de 300 servidores públicos, entre elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y Protección Civil de las alcaldías continúan los intentos por apagar el incendio que desde ayer en la tarde afecta parte del pastizal de la reserva ecológica en la colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan, al sur de la capital.

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa, informó que el fuego no representa riesgo para los habitantes de la zona, por lo que no ha sido necesario desalojarlos. Sin embargo, recomendó no acercarse a la zona.

El incendio inició ayer alrededor de las 18 horas, a espaldas de las instalaciones de Televisión Azteca y el Hospital de Pemex. Fue controlado por personal correspondiente hacia entrada la noche.

Sin embargo, las altas temperaturas de este miércoles y la ausencia de viento reavivó el fuego y obligó a las autoridades a reforzar las actividades para sofocarlo.

uD83DuDD34 Aviso Importante



Se informa a la comunidad que, se reavivó el incendio ubicado en Fuentes del Pedregal. Se realizan labores de evacuación en zonas aledañas de forma preventiva.



Se continúa trabajando en coordinación con @Bomberos_CDMX, @CONAFOR,@SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX. pic.twitter.com/3Exgz9W4wg — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) March 31, 2021

La funcionaria explicó que brigadas de bomberos atienden directamente los “puntos de calor” o “puntos de fuego” que no se han podido extinguir. Agregó que los servicios de emergencia permanecerán en el punto hasta que quede sofocado.

En su último reporte en redes, los bomberos reportaron que el incendio está bajo control y sin riesgo de propagarse.

Bomberos de la CdMx informa que el incendio está bajo control y sin riesgo de propagarse. Los puntos de fuego están focalizados, pero todos están siendo atendidos, es importante mencionar que ninguna casa habitación aledaña corre peligro. pic.twitter.com/UdRMLpFhAN — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 31, 2021

En las labores para sofocar el fuego participa también personal de la Comisión Nacional Forestal, el Sistema de Aguas de la CDMX y la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

Urzúa recomendó a la población cercana al sitio del fuego que no se acerquen, mantengan el uso de cubrebocas y cubran con un paño húmedo su rostro si el humo les genera molestia. También sugirió poner paños mojados en puertas y ventanas para que no entre el humo.

Este miércoles por la mañana, cuestionada sobre el incendio, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que el sitio del incendio “es una zona que tiene túneles lávicos, es una zona que está debajo del (volcán) Xitle; toda esa zona es de Los Pedregales de San Ángel y tiene túneles lávicos; entonces, cuando hay incendios es difícil apagarlos por esta razón, por la característica del suelo”.