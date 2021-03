La CDMX inicia vacunación contra covid-19 en Miguel Hidalgo con alta demanda

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Con observadores del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), inició esta mañana la jornada de vacunación en la alcaldía Miguel Hidalgo, en las Macro Unidades instaladas en el Campo Marte y la Escuela Nacional de Maestros con el biológico de Pfizer-BionTech.

Víctor Hugo Borja, coordinador nacional médico del Insabi, informó a Proceso que en lo que va de la mañana se han presentado “cuatro veces más” la demanda en el Campo Marte que, en la Escuela Nacional de Maestros, en particular porque ha llegado mucha gente sin registro previo en la página Mi Vacuna, del gobierno federal.

En entrevista con la reportera, dos observadoras con chaleco morado con las siglas del IECM, explicaron que su presencia es “para certificar que no haya presencia de personal de partidos políticos y que los servidores de la CDMX no utilicen los datos de la credencial del INE de manera irregular”.

Hasta las 10:30 horas, dijeron que no habían observado irregularidades. Sin embargo, a las 10:45 horas llegó el alcalde de Morena, Víctor Hugo Romo, quien pretende reelegirse en el cargo.

Con observadores del @iecm, inició esta mañana la jornada de vacunación contra el covid-19 a adultos mayores de 60 años en la alcaldía Miguel Hidalgo, en las Macro Unidades instaladas en el Campo Marte y la Escuela Nacional de Maestros con el biológico de Pfizer-BionTech. pic.twitter.com/Mc3pKie0os — Proceso (@proceso) March 8, 2021

A la par que en la alcaldía Miguel Hidalgo, el gobierno de la Ciudad de México hará lo propio en Azcapotzalco, alcaldía en la que los adultos mayores recibirán la vacuna en la Arena Ciudad de México y en la UAM Azcapotzalco a partir del 10 de marzo.

“Vienen sin registro ni cita”: Borja

En el estacionamiento del Campo Marte, la vacunación inició este lunes alrededor de las 8:30 horas. Las personas adultas mayores de 60 años deben caminar varios metros a un costado del Auditorio Nacional en una fila en zigzag, para entrar a la unidad.

En el sitio se observan decenas de “servidores de la Ciudad” que apoyan a las personas para confirmar que son habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo y que traigan los documentos necesarios para recibir la vacuna.

En la fila se observa lo mismo a habitantes de las zonas más exclusivas de la ciudad como Las Lomas y Polanco, cómo de las más marginadas, por ejemplo, Tacubaya y Pensil.

Sin embargo, se percibe un poco de desorganización debido a que los adultos mayores son acompañados por más de un familiar o porque no está bien delimitado el camino a seguir para entrar a la macro unidad. Incluso, en varias ocasiones, por el altavoz se ha mencionado el nombre de personas “que los buscan sus familiares” entre la gente.

Al entrar, los adultos mayores reciben una bolsa con una botella de agua, una naranja y una barra de amaranto.

A la Macro Unidad llegó Víctor Hugo Borja, coordinador nacional México del Insabi, quien aseguró que el exceso de personas podría deberse a que “vino en este momento toda la gente que no tenía registro... no son los citados, viene mucha gente que no tiene registro”, dijo.

El funcionario agregó que las autoridades están organizando más para que la vacunación se agilice. De hecho, al punto llegó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miryam Urzúa, para supervisar la logística.

Borja aseguró que, pese a la demanda de gente, tienen la cantidad de vacunas suficiente. “sí alcanzan, tenemos la de toda la semana. Si llegan en tres días, en tres días los vacunamos”, dijo.

No obstante, pidió a los habitantes de la Miguel Hidalgo “que respeten la hora y día que les marcamos para hacerlo más ordenado y así todos estén contentos”.

Al corte de las 10:00 horas, el gobierno capitalino reportó que ya se habían vacunado mil 279 personas de un estimado de mil 790.