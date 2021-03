Sheinbaum cuestiona a abogada que marchó durante el #8M con escoltas armados

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuestionó la asistencia a la marcha por el Día Internacional de la Mujer de la abogada penalista Ana Katiria Suárez acompañada de dos escoltas de la Policía Federal que portaban pistolas calibre 9 milímetros y que, dijo, fueron sorprendidos cuando llevaban en su auto dos escudos de la policía capitalina “robados” la noche de ayer.

Suárez Castro está apegada al Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, por lo que tiene asignados escoltas armados las 24 horas al día.

La abogada es vocera de la Asociación Voces Humanizando la Justicia y, entre los casos más destacados que ha defendido, se cuentan el de Yakiri Rubio, acusada de homicidio en 2013 –por el que escribió el libro “En legítima defensa”-; también el de la niña Fátima, víctima de feminicidio en 2020; el de María Elena Ríos, saxofonista agredida con ácido en el 2019; además de ser una de las mujeres que ha acusado por violencia sexual al aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio.

Esta mañana, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las personas detenidas ayer por la noche tras los hechos violentos en la marcha por el 8 de marzo, en el Centro Histórico. Sin mencionarle nombres, ella misma dijo que de las cuatro personas detenidas dos eran escoltas de una persona que llevaban armas de fuego en la manifestación y que se ve claramente cómo se robaron escudos de la policía y los están metiendo en la cajuela de su auto”.

La #FGJCDMX tiene a disposición del MP en Cuauhtémoc 2, a dos hombres que se encontraban armados en una manifestación pacífica; en un vehículo, también asegurado, se encontraban dos escudos de la @SSC_CDMX; en las próximas horas se definirá su situación jurídica pic.twitter.com/WMU79OMNZr — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 9, 2021

Enseguida, destacó que ella, como jefa de gobierno no tiene escoltas. “No va conmigo gente armada, nunca, a ningún lugar –ustedes me han visto, cómo llegó–. Y, en cambio ayer, no sé qué persona tiene que marchar en una marcha con escoltas armados. ¿O eso no...?”.

En una segunda pregunta, la prensa le aclaró que las personas armadas son escoltas de la abogada Ana Katiria Suárez, que está bajo el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y que ella denunció que fue “embestida, encañonada por un policía vestido de civil en la calle Bolívar e Izazaga”.

Fue entonces cuando Sheinbaum bajó el tono del reclamo: “Sí, yo respeto mucho el trabajo de ella. No, no... Pero lo que no creo que sea correcto es caminar con escoltas que traen pistolas nueve milímetros, ¿o ustedes sí creen eso? ¿O creen que es correcto que se hayan robado escudos de la policía y que los hayan metido a su cajuela? Porque yo vi el video hoy en la mañana, lo va a presentar la Fiscalía, ¿o qué eso sí se vale, aunque seas defensora de Derechos Humanos?”

Y reiteró: “respeto mucho su trabajo y qué bueno que haya defensoras de Derechos Humanos, que cuiden a las mujeres; pero una cosa es eso y otra cosa es tener un escolta armado en una manifestación pacífica, supuestamente, ¿no?, donde no hay uso de la fuerza por parte de la policía, y otra cosa muy distinta es robarse escudos de la Policía y guardarlos en la cajuela”.

La jefa de gobierno dijo que se debe investigar cómo fue la detención, así como la posesión de los escudos de la policía: “Claro que tiene que revisarse la manera en que hubo la detención de estos escoltas, pero ella tiene que explicar qué hacía con escudos de la policía en su vehículo. Porque una cosa es ser defensora de Derechos Humanos y otra es robarse escudos de la policía, y también tienen que explicar por qué había gente armada en la manifestación”.

Y aunque dijo que no quería entrar en debate con la abogada Ana Katiria Suárez y su trabajo, le ofreció “apoyo en todo lo que requiera”, pero insistió en el riesgo de ir con escoltas armados a una manifestación.

Entonces, remató: “todo es parte del marco jurídico, del marco legal y la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo como lo tiene que hacer, y si hubo algún abuso policial, pues también que se sancione como se tiene que sancionar”.

Más tarde, el vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, informó en un videomensaje que Edwin “N” y Oscar “N”, identificados como “servidores públicos con funciones de escolta”, fueron detenidos por policías preventivos sobre la avenida Izazaga, en colonia Centro, luego de que cámaras del C2 realizaron el monitoreo de un auto Sedan azul, “en el cual a petición de una mujer se introdujeron dos escudos propiedad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana empleados por policías Ateneas”.

Agregó que ambos fueron detenidos con dos pistolas 9 milímetros y levados ante la representación social por su probable participación en los delitos de robo, portación de arma de fuego y cohecho.

Detención “encañonada”

Ayer por la noche, alrededor de las 20 horas, la abogada Ana Katiria Suárez acusó que ella y sus escoltas fueron interceptados por dos motocicletas en la esquina de Izazaga y Simón Bolívar. Dijo que los tripulantes se les cerraron por los lados, se bajaron de los vehículos y los encañonaron para que abrieran el auto.

De acuerdo con una nota del diario El Financiero, la abogada aseguró que todos fueron bajados del auto y en “un par de minutos”, policías les quitaron el control del auto y se lo llevaron escoltado por más de 10 motocicletas y un par de vehículos de la SSSC.

La nota sigue: “Landín y Rocha se identificaron, les dijeron que eran federales y en cuanto eso les dijeron bajaron a Rocha, lo desarmaron y empezaron a amedrentarnos y empezaron a llegar más y más y más policías. Vinieron camiones con mujeres policías a rodearnos, nos trataron de detener a mi hermana, a mí y a todas. Un grupo de mujeres nos protegió, se llevaron el coche de la escolta".

La penalista agregó: “nos patearon, nos empuñaron con la pistola, está muy grave. Estamos resguardadas por un grupo de mujeres que no dejan pasar a los policías”.

Hacia las 21:00 horas, elementos de la Policía Federal que forman parte del mecanismo de protección y resguardo, encabezados por el comisario Arturo Michelet, llegaron por la abogada, quien fue liberada.