CDMX condona pago de agua de los últimos seis años en 72 colonias de Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial la Resolución de carácter general que condona el 100% del pago de los derechos por el suministro de agua, correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como los recargos y sanciones a los contribuyentes de 72 colonias de la alcaldía Iztapalapa.

La resolución de carácter general publicada este miércoles comprende a los usuarios de los servicios de suministro de agua, ya sea de uso doméstico o mixto, a los mercados y concentraciones públicas. Los beneficios que otorga la presente Resolución aplicarán a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021.

Para hacer válida la condonación, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), previa verificación, efectuará los descargos en los registros fiscales correspondientes; es decir, no es necesario que el usuario haga la petición del servicio.

No obstante, la Resolución no será aplicable a los usuarios no domésticos, ni a las dependencias, entidades, órganos político administrativos y órganos autónomos de la administración pública, según corresponda, federal, estatal o de la CDMX ni cuando los contribuyentes cuenten con denuncias o querellas presentadas por la autoridad fiscal, de acuerdo con el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código Fiscal de la CDMX.

Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que este anuncio de condonación es “histórico, son las colonias que desde hace mucho tiempo tienen esta condonación, dado que reciben agua una vez cada 15 días, o una vez a la semana, y es histórico, no es algo nuevo; es sencillamente la publicación de lo que tradicionalmente se hacía desde hace ya, pues más de 20 años”.

Las colonias de la alcaldía beneficiadas son: