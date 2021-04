Los jóvenes armados en Six Flags, "un caso extraordinario, no generalidad": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El intento de dos jóvenes, uno menor de edad, para entrar al parque de diversiones Six Flags con un arma de fuego calibre .22 el pasado viernes 23, es “un caso extraordinario, no una generalidad”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y destacó la labor de la policía capitalina para detenerlos de inmediato.

En videoconferencia con la mandataria local, Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), explicó que la mujer de 20 años está detenida en las instalaciones de esa institución, mientras que el adolescente de 17, “está con sus padres, pero hoy estamos pidiendo la orden de aprehensión para este adolescente que intentó meter esta arma calibre .22”.

En la tarjeta informativa que difundió la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el viernes 23 se dijo que el arma era una “subametralladora y 28 cartuchos útiles”.

Godoy Ramos dijo que el delito que se les imputará a ambos es el de “portación ilegal de arma de fuego”, debido a que no tenían la documentación correspondiente para comprobar la legal propiedad. Agregó que los detenidos no dijeron en dónde o de qué forma obtuvieron el arma.

La funcionaria no quiso comentar la explicación que éstos habrían dado a la autoridad al intentar ingresar con el arma al parque de diversiones. “Hay cosas que por el momento no podemos decir, pero se las vamos a comentar”, dijo.

–¿Se corría el riesgo de que dispararan contra la gente que estaba en el parque? –le preguntó la reportera.

–No vamos a elucubrar –dijo la fiscal.

Ante la pregunta de si es necesario reforzar la seguridad, no solo en dicho parque de diversiones Six Flags, sino en centros comerciales y otros lugares de mayor afluencia, Sheinbaum Pardo aseguró que este tipo de hechos son “casos extraordinarios que se han presentado, no es una generalidad”.

La mandataria local destacó el trabajo de la Policía Bancaria Industrial (PBI) “que de inmediato lo detectó y de inmediato se detuvieron a las dos personas”. No obstante, de acuerdo con la tarjeta de la SSC, fue el personal de seguridad privada del parque, con ayuda de los detectores de metal, el que detectó al menor con el arma y, luego de ello, solicitó la ayuda de los elementos de la PBI.

La funcionaria aseguró que los detalles del caso los dará a conocer la FGJ local “en el momento que pueda, dado el debido proceso en estos casos”.

La reportera preguntó a Sheinbaum si en este caso no se corría el riesgo de que los jóvenes intentaran disparar contra los asistentes al parque, como se ha presentado en algunas ciudades del mundo, a lo que contestó:

“No nos gusta especular. Hasta ahora no tenemos más estos casos que se han presentado y afortunadamente ha habido una actuación de primera por parte de la Policía y la Fiscalía”.

Hasta el momento, el parque de diversiones Six Flags no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto en su cuenta de Twitter, donde suele aclarar casos relacionados con la seguridad del mismo.