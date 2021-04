Adame se disculpa por mentada de madre a automovilista; "fui víctima del enojo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el actor Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputado federal por Tlalpan, haberle mentado la madre a un automovilista que lo llamó naco es ser “víctima de enojo y furia” y por eso se disculpó.

“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccioné de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir. Fui víctima del enojo y la furia cuando, pues, me sentí agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para sus candidatos”, comentó en un video compartido por RSP.

A nombre de su partido y de la brigada, Adame se disculpó con la persona a quien ofendió el sábado, afuera del parque de diversiones Six Flags: “Por esta actitud, que de verdad no es la que le conviene al partido, que el partido quiere. Lo nuestro es sanar a México y unirlo en vez de desunirlo y crear conflictos y crear problemas.”

El actor comentó que había platicado con el presidente de RSP en la Ciudad de México, Pedro Pablo de Antuñano, y seguirá los lineamientos de campaña.

“De aquí en adelante me comprometo a que mis reacciones sean positivas. Mis reacciones serán propositivas y mis reacciones serán de lucha, de empuje y de demostrarle a los ciudadanos que somos un partido serio”.

En un comunicado, Pedro Pablo de Antuñano le hizo un apercibimiento a Adame por su actitud en el arranque de campaña.

“Entiendo que en la esfera privada si recibe un insulto tiene derecho a defenderse, sin embargo, nos encontramos en la esfera pública donde como candidatos a puestos de elección popular y como un partido político nacional estamos obligados a dar un buen ejemplo y respetar a los ciudadanos, aun cuando seamos objetos de agresiones”.

¿Qué hizo Adame?

El pasado sábado 24, el candidato de Redes Sociales Progresistas a diputado federal por Tlalpan inició su campaña “mentándole la madre” a un automovilista que lo había hecho igual, pero con el sonido de su claxon.

“Así como saqué a Laura Bozo… Tú también chinga a tu madre”, le gritó a un conductor, quien incluso se acercó para intercambiar insultos en la ventanilla de otro automovilista.

Al parecer, al exconductor del programa ‘Hoy’ le gritaron “naco”.

Alfredo Adame: La gente está conmigo, afortunadamente.



La gente: pic.twitter.com/ThXlo4OzaG — Fernando delaflor (@F3rn) April 26, 2021

Después, Adame se acercó a otro automovilista y lo empezó a insultar. “Eres un pendejo, naco, fracasado, mediocre, chinga tu…”.

Eso ocurrió el sábado 24, cuando también fue entrevistado por Milenio, mientras repartía volantes afuera de Six Flags, en la carretera Picacho-Ajusco.

Otras polémicas

Un audio que circuló desde el primer fin de semana de abril se volvió tendencia en redes sociales. En la grabación, Adame supuestamente planeó cómo quedarse con 25 de 40 millones de pesos mientras recluta a “caballos de batalla ganadores”.

En un video de 59 segundos, difundido el 4 de abril a las 11:34 de la noche y titulado “El audio que ADAME no quiere que escuches”, también subido a TikTok, la voz es acompañada por imágenes de Scheinbaum, López Obrador y Adame hablando de cuando agredió a un reporteo, y de la actual diputada por Tlalpan.

Se escucha a Adame: “Nos dan 40 millones de pesos. De esos 40 millones, nos chingamos 25. Así son los negocios. Porque no va a llegar a la mayoría de los diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… A RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara... la diferencia va a ser como once diputados. Entonces, el pedo es que de RSP van a sacar esos once diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara, Ok”.

Ya oyeron esto...

Desconozco si es audio original.

Pero el tema es fuerte !!! #NiUnVotoAMORENA2021 pic.twitter.com/w2pQsFeJ14 — Bego GM (@BegoGM6) April 5, 2021

En el video subido a la plataforma TikTok se adjunta un audio de 45 segundos acompañado de imágenes donde se le ve sentado con varias personas, o con la imagen de la o las personas a las que se refería: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther Gordillo, entre otros.

“Y me los puedo chingar. Les gané la alcaldía la vez pasada, pero me la robaron.

¿Marcel Ebrard será el próximo presidente de la República? Según Alfredo Adame, así será. pic.twitter.com/CXQ8DLU2uV — Toño Ortiz (@Tono0rtiz) April 5, 2021

Al día siguiente, Adame dijo que ese audio estaba “evidentemente editado y fuera de contexto”, pues se refería a cubrebocas, no a dinero.