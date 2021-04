Adultos mayores tienen toda la garantía de que se les aplicó la vacuna: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunció porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) haga una investigación sobre el caso de la enfermera que, en un primer momento, no inyectó la vacuna anticovid-19 a un adulto mayor en la unidad de vacunación de Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Y aseguró que los más de un millón 200 mil adultos mayores que ya acudieron a vacunarse “tienen toda la garantía” de que sí les inyectaron el biológico, debido a que hay un proceso de supervisión “muy intenso” de médicos, enfermeras y elementos de seguridad nacional.

Tras la difusión del video en redes sociales en donde se observa a una enfermera que solo pica a un hombre, pero no inyecta la solución, aunque después sí lo hizo, Sheinbaum Pardo escribió ayer en su cuenta de Twitter: “Es una difamación afirmar que un error humano fue producto de una acción deliberada de gobierno”.

Sin embargo, esta mañana la funcionaria modificó su posición y pidió que se investigue el caso. “Hay que ver realmente qué fue lo que ocurrió. En ese sentido digo yo una investigación. Pudo haber sido sencillamente un error humano de ella o pudo haber sido otra circunstancia. No podemos hablar mal de la persona antes de saber exactamente qué ocurrió”, dijo en videoconferencia.

Explicó que en cada célula vacunadora de las Macro Unidades de Vacunación se aplican alrededor de 15 vacunas por hora, en una jornada de 8 horas.

“Es una situación en donde no hay exceso de carga de trabajo, es algo que se considera adecuado, pero pudo haber llegado a ocurrir un error. Por eso decimos que hay mucha supervisión para que no ocurra una situación así. El IMSS tomó la decisión de separarla (a la enfermera), me parece correcto y tiene que haber una investigación para saber exactamente si hubo un asunto más allá de un error humano”, afirmó.

“Supervisión muy intensa”

Sheinbaum Pardo aseguró que el millón 265 mil 56 adultos mayores de 60 años que fueron vacunados hasta este lunes a las 10:00 de la mañana “tienen toda la garantía” de que recibieron la dosis adecuada del biológico que les correspondió, debido a que existe “un proceso de verificación y supervisión muy intenso” en todo el proceso.

Detalló el procedimiento que siguen las vacunas desde que llegan al aeropuerto y son trasladadas a las instalaciones de Birmex, la empresa del gobierno federal que las recibe con los congeladores adecuados para cada tipo de vacuna. De ahí, dijo, se trasladan a un centro de la Secretaría de Salud local (Sedesa) o directo a las sedes vacunadoras.

Y enfatizó: “ese traslado se hace siempre, no se puede hacer de otra manera, con la presencia de alguna de las tres fuerzas federales, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional o la Guardia Nacional. No puede trasladarse ninguna vacuna, si no es con la presencia de alguna de estas tres instituciones”.

Un elemento de la Guardia Nacional vigila vacunas. Foto: Gob. CDMX

Según Sheinbaum, cuando las vacunas llegan al “cuarto frío”, se cuentan los viales o frascos que contienen la vacuna, de donde se obtienen entre 5 y 10 dosis cada uno. Tras aplicar el biológico, los frascos se vuelven a contar y se revisa que estén vacíos.

-¿Los adultos mayores pueden pedir que las enfermeras les muestren la jeringa antes y después de la inyección para mayor seguridad?

-Se las muestran, es parte del protocolo. Yo he estado ahí, se les enseña como cuando reciben una vacuna o una inyección o le sacan sangre o cualquier cosa. Las enfermeras le muestra jeringa que viene totalmente sellada por cuestiones de seguridad, que la gente tenga la certeza y después la persona observa claramente cómo se saca el líquido del vial y se pone a la persona. No necesitan pedirlo, es algo que se hace todos los días en cada una de las células de vacunación.

Por último, la mandataria informó que será a partir del miércoles 7 cuando el personal médico comenzará a aplicar la vacuna a las personas postradas o que viven en asilos en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Sin embargo, aclaró que no será la dosis rusa Sputnik V, debido a que ésta pierde efectividad después de dos horas de ser descongelada y el traslado a las casas y asilos requiere más tiempo. Dijo que probablemente sea la de AstraZeneca y la de Pfizer.