Renuncia candidata a concejal de la Miguel Hidalgo que fue captada ebria

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Luego de que en redes sociales circularon varios videos de la secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN) de Miguel Hidalgo, Linda Ruiz, quien aspiraba a ser concejal del candidato panista a esa alcaldía, Mauricio Tabe, conduciendo en estado de ebriedad, el aspirante anunció esta noche que aceptó su renuncia.

“He aceptado la renuncia de la candidata a concejal Linda Ruiz. No permitiré conductas de mi equipo que pongan en duda la honorabilidad de nuestro proyecto ni en campaña ni en el gobierno”, escribió Tabe en redes sociales.

He aceptado la renuncia a la candidata a concejal Linda Ruíz. No permitiré conductas de mi equipo que pongan en duda la honorabilidad de nuestro proyecto, ni en campaña ni en el gobierno. — Mauricio Tabe (@mauriciotabe) April 7, 2021

Momentos antes, Linda Ruiz redactó en redes sociales: “Asumo cabalmente la responsabilidad de mis actos y mis errores. He presentado mi renuncia a la candidatura para no afectar un proyecto honesto que recuperará el rumbo de la Miguel Hidalgo”.

Asumo cabalmente la responsabilidad de mis actos y mis errores. He presentado mi renuncia a la candidatura para no afectar un proyecto honesto que recuperará el rumbo de la Miguel Hidalgo. — Linda Ruiz Orduñez (@LindaRuizMH) April 6, 2021

¿Qué hizo Linda Ruiz?

En redes sociales circuló un video que data del 2020, donde Ruíz maneja en estado de ebriedad e insultó a quien la graba e insulta a un ciudadano al que chocó con su camioneta.

“Sígueme grabando. ¡Me vale madres! ¡Chinga a tu madre pendejo, pinche malagradecido de mierda! Tú y Nancy, tu puta amante de mierda. Voy a demostrar que es tu amante, pendejo. Así que no te hagas el pinche inocente estúpido”.

“La señora secretaria anda muy tomada, con una camioneta que no le corresponde”, dijo quien la grabó y ella respondió: “Tomadísima, estoy tomadísima”.

Sigue la secretaria general del PAN: “¿A dónde lo vas a publicar? ¿A dónde me voy a confirmar? ¿A dónde? Me estoy tomando unas copas, me vas a grabar, ¿qué más vas a hacer? Tengo pruebas de que Nancy es tu amante”.

En un corte en el video, la persona se acercó cuando ella estaba hablando y el hombre que la grabó le dijo: “¿Cuál es su problema de usted? ¿Cuál es su problema de usted si ella es mi amante o no? Si llega a ser o no ser”.

Linda Ruiz, secretaria general de @AccionNacional de la alcaldía Miguel Hidalgo, manejando en estado de ebriedad, pues si, anda tomando de pura frustración ya que están completamente derrotados...



Ha pá boquita, ¿Así serán todos los del #PRIANRD ? pic.twitter.com/xH8PlxrVDN — Pp.Obradorista (@PazAmlove) April 7, 2021

Pero en otro que no está editado, él le dijo antes de increparla: “Disculpe señora, soy soltero ¡eh!”.

El hombre se baja de su automóvil y le dijo: “¿Y digo? Si Nancy es mi amante qué le molesta a usted, sea o no sea ¿cuál es su problema si ella es mi amante o no, si llegara a ser o no”, señaló, mientras Ruíz le habló a alguien para decirle que esa persona la estaba grabando y le estaba haciendo un drama.

“No entiendo por qué la señora tiene el poder para andar tomando en camionetas que no le corresponden. Estamos hablando que son ocho de la mañana. La señora está muy tomada, en poder de camionetas que no le corresponden. Ya está muy tomada señora”.

“Linda Ruiz, secretaria general de @AccionNacional de la alcaldía Miguel Hidalgo, manejando en estado de ebriedad, pues si, anda tomando de pura frustración ya que están completamente derrotados… Ah pa’ boquita. ¿Así serán todos los del #PRIANRD?”.