Gaviño se defiende: que Sheinbaum no evada, Serranía dé la cara y Ebrard debata

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “A mí no se me murió una sola persona por responsabilidad del Metro en más de dos años 7 meses. Ustedes no pueden decir lo mismo”, aseguró el exdirector general del Metro, Jorge Gaviño, ante los señalamientos de legisladores de Morena y del Partido del Trabajo por su presunta responsabilidad de la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo en la Línea 12, cuando fallecieron 26 personas y más de 80 resultaron lesionadas.

Así reaccionó el actual diputado local del PRD ante la denuncia que horas antes diputados federales del PT interpusieron en su contra y contra el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a quienes acusaron de los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilegal y abandono del ejercicio público. También se refirió a las legisladoras de Morena que acusaron falta de mantenimiento a la Línea en la pasada administración.

En la entrada del Congreso de la Ciudad de México, Gaviño Ambriz afirmó que responderá por cualquier hecho relacionado al tiempo en que él dirigió el Sistema de Transporte Colectivo (STC), -entre 2015 y 2018-, y acusó que se busca “evadir culpas de la actual administración”.

Explicó que la suspensión del servicio en la Línea 12 en marzo de 2014 no tuvo que ver con la obra civil, sino con el aspecto electromecánico: las vías, los rieles, los trenes y el desgaste ondulatorio que se presentó.

Respecto a la suspensión de la línea luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, aseguró que se reforzaron las curvas 11 y 12 que tuvieron “daño evidente” y que, a la fecha, funcionan con normalidad. Dijo que no se evidenciaron problemas en otros tramos del servicio.

Lo que sí salió a la luz, añadió, fueron “algunos errores constructivos del tramo elevado, dos aspectos fundamentales: la columna 69, que fue mal construida, no tenía anillo en la parte interior de dicha columna, se han compartido fotos en internet, los anillos son los que amarran precisamente las bahías que le dan la flexibilidad".

De paso, afirmó que, por norma, todas las columnas y trabes del Metro se deben revisar después de un sismo con intensidad mayor a 7, como el que ocurrió en junio de 2020. Entonces, se preguntó cuál fue el resultado de dicha inspección.

“Que Serranía no se esconda”

Jorge Gaviño llamó a la administración de Claudia Sheinbaum a la responsabilidad. “Le digo con toda certeza, jefa de gobierno, que no tengo nada que ocultar, que quiero debatir el tema”.

Luego, se lanzó contra la actual directora general del Metro, Florencia Serranía: “que se presente la directora, que no se esconda, que dé la cara, que nos diga ¿por qué estuvo más de un año sin subdirector de Mantenimiento?, ¿por qué nombró a una persona, a una gerente que no tiene expertise para revisar estructuras?”.

Entonces, sacó un as al decir que el subdirector general de Mantenimiento en su gestión, Jorge Jiménez Alcaraz, -quien asumió la dirección general cuando Gaviño renunció para hacer campaña a la diputación local- “es un perito en estructura, con un equipo experto en estructuras y diariamente revisaba flechas, diariamente revisaba a Línea 12”.

Siguió: “sabíamos que es una línea muy delicada, sabemos que es una línea que se tiene que atacar de una manera especial, es una línea enferma, que tiene cáncer y que debemos darle sus medicamentos siempre, durante toda la vida”.

Llama a Ebrard a pedir licencia y debatir

Ya entrado en el tema, Gaviño Ambriz, -quien encabezó la Comisión especial investigadora de la Línea 12 desde la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal para indagar presuntas irregularidades en la construcción de la Línea ordenada por Marcelo Ebrard-, acusó al actual canciller de “dictar” el punto de acuerdo que presentaron la senadora Mónica Fernández y la diputada federal María de los Ángeles Huerta para señalarlo como presunto responsable de la falta de mantenimiento.

Y le envió un mensaje: “Señor canciller, cortemos embajadores, debatamos el tema usted y yo. Pido licencia, pida licencia o renuncie. Sentémonos en la mesa, ante los medios de comunicación, analicemos el origen del problema”.

Incluso, propuso los temas a debatir: “¿Cómo se hizo el contrato?, ¿Cómo se hizo el fideicomiso por el Tren?, ¿Cómo se realizaron todas las operaciones financieras?, ¿Cómo se construyó sin proyecto ejecutivo?, ¿Cómo, con prisas, se certificó esa línea? Platiquémoslo seriamente, analicémoslo serenamente, sin embajadores, usted y yo”.

Gaviño demandó: “Que no me manden a sus embajadores del PT, dos diputados que no conocen nada del tema, para que me acusen de criminal. Me señalan con una situación irresponsable de que soy un asesino. No se equivoquen señores diputados, a mí no se me murió una sola persona por responsabilidad del Metro en más de dos años 7 meses. Ustedes no pueden decir lo mismo”.