Joven denuncia abuso policial en CDMX luego de sufrir un accidente vial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una joven acusó en redes sociales que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la sometieron a golpes y le robaron sus pertenencias, entre ellas, documentos oficiales, luego de que tuvo un accidente automovilístico en la avenida Patriotismo, el viernes por la noche.

Al respecto, la dependencia que dirige Omar García Harfuch respondió a la víctima en sus mismas redes sociales que “los oficiales posiblemente involucrados” ya declaran ante la Dirección de Asuntos Internos y serán suspendidos de sus cargos mientras se realiza la investigación correspondiente.

En sus cuentas de Instagram y Twitter, la usuaria Cecilia Miranda Gómez compartió un video en el que narró los hechos, así como el tuit de la cuenta oficial del Centro de Orientación Vial de la SSC de la Ciudad de México -@OVIALCDMX- para comprobar la existencia del accidente automovilístico y el presunto abuso policial del que fue víctima.

01:03 #PrecauciónVial | Por percance vehicular sobre Patriotismo y Benjamín Franklin, servicios de emergencia acuden al lugar. pic.twitter.com/QWtebFKEGD — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 15, 2021

En un video de casi seis minutos, la joven asegura que aún estaba “en el Jurídico” porque debía hacer la declaración ministerial de lo sucedido. Entonces, cuenta que, alrededor de las 23:20 horas del pasado viernes 14, regresaba de dejar a un compañero cerca de la estación del Metro en la camioneta de su madre por avenida Patriotismo “a la velocidad moderada”.

Al cruzar la avenida Franklin “perdí el control de mi camioneta porque tenía ya fallas en la transmisión y eso hizo que no pudiera redireccionar el volante y me fui a estampar con una jardinera de la ciclovía, justo casi en la esquina con Patriotismo”.

En el percance ni ella ni otras personas resultaron lesionadas, por lo que bajó de la camioneta y caminó unos pasos hasta donde vio a un hombre al que le dijo que estaba bien.

“Los policías tenían sus pies en mis costillas”

Cecilia sigue la narración: “cuando giro para ver la camioneta y ver qué había pasado, veo cómo empiezan a correr a mí cuatro policías, tres hombres y una mujer, un hombre y una mujer se abalanzaron hacia mi afirmando que estaba drogada, afirmando que estaba borracha, me empezaron a gritar que no podía hablar, me esposaron y me empezaron a arrastrar aproximadamente 50 o 100 metros entre la camioneta y la patrulla”.

Entre lágrimas, agrega que comenzó a gritar a la gente para que la ayudaran. “Y me empezaron a arrastrar, me tiraron al suelo, me empezaron a gritar, que ya no podía hablar, que me callara. Yo estaba pegada a la patrulla y sentía que si me subían nadie iba a poder ayudarme, así que empecé a gritar desesperadamente que llamaran a mi mamá”.

La joven mujer asegura que gritó su nombre “todos mis datos personales para que no me hicieran nada”, así como el número de su madre y su hermana para que alguien se comunicara con ellas y la pudieran ayudar.

“Los policías estaban encima de mí. Tenía los pies de unos en las costillas, mi cabeza ya estaba casi sobre la otra jardinera de la ciclovía”, sigue y dice que con esos gritos la gente que veía lo sucedido llamó a sus familiares y contactó a su hermana.

“Fue en ese momento donde un señor quitó a un policía que estaba encima de mi, yo me caí con otro hacia la jardinera y entonces dijeron que ya me iban a ayudar y que no sé qué. Yo fui corriendo hacia las personas y pude comunicarme con mi hermana, el pedí que fuera por mi urgentemente porque me estaban violentando y me querían subir a una patrulla”, añade Cecilia.

De acuerdo con el testimonio, cuando llegaron más patrullas al sitio del choque, “esta patrulla con todos esos policías se fue”. No obstante, recuerda: “mientras me tenían en el suelo, dos policías entraron a mi camioneta y me robaron mi teléfono, documentos personales, mi cartera y especialmente en la cartera venían todas mis identificaciones, pero mi licencia”.

Cuando llegó su hermana, le llamaron a la aseguradora GNP que, de acuerdo con Cecilia, “no se quiso hacer responsable ni quiso asumir ningún papel en el problema porque yo no tenía licencia, a pesar de que insistí en que me la acababan de robar y que había testigos, todas las personas, transeúntes, vecinos que bajaron y pudieron ayudarme constataron que se habían metido a mi camioneta y que se habían llevado cosas y que estos policías desaparecieron”.

Cecilia subraya que “afortunadamente hay registro en las cámaras de la ciudad” que se publicó como un accidente vial.

Al final de la narración, comenta que primero tuvo que hacer la denuncia por los daños a la infraestructura vial y asumir la responsabilidad de ello. Sin embargo, subraya:

“Todo lo referente a la violencia, la agresión y el robo que recibí de parte de personas policías tiene que ser después. Tengo lastimadas todas las rodillas, las costillas, los pies, las manos por las esposas, no me puedo mover muy bien, pero solo hago esto para que me ayuden a compartir, a difundir y que este tipo de casos pueden seguir así”. Y enfatizó en que “no deben quedar impunes”.

SSC suspende del cargo a policías

A las 11:16 horas de este sábado 16, Cecilia replicó el tuit con la foto del @OVIALCDMX con el siguiente mensaje: “esa era yo, después de que cuatro policías me violentaron, esposaron, sometieron, tiraron, pisaron y por si fuera poco, entraron a mi camioneta mientras yo estaba en el suelo, gritando por ayuda, a robar mi teléfono y credenciales.... @Claudiashein @GobCDMX #lapolicianomecuida”. Y agregó otros dos hashtag “#lapoliciamata” y “#lapoliciaroba”.

Poco más de cinco horas después, a las 16:41 horas, la SSC le respondió a ella y a Sheinbaum:

“Buenas tardes, con respeto a este tema la #SSC informa que los oficiales posiblemente involucrados en estos hechos ya declaran ante la Dirección General de #AsuntosInternos y serán suspendidos de sus cargos mientras se realiza la investigación correspondiente”.