Regreso a clases presenciales en la CDMX será el 7 de junio; estos son los pasos a seguir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de que lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, informaron que el regreso a clases presenciales será el próximo 7 de junio “en las comunidades educativas que así lo decidan”.

En videoconferencia, el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que el regreso de los alumnos, -un mes antes de que termine el actual ciclo escolar y un día después de las elecciones intermedias del 6 de junio-, será para “mitigar el impacto negativo de la pandemia en la educación”.

Agregó: “Esto nos va ayudar mucho –un mes mínimo–; se está llegando a este acuerdo con maestras, maestros, padres de familia, y estamos convencidos que se tiene que regresar antes de que concluya el ciclo escolar”.

Además, dijo que servirá para “reencontrarse con la comunidad educativa, iniciar un proceso de resiliencia, fortalecer los lazos afectivos, reforzar los conocimientos, mitigar efectos socioemocionales, disminuir la deserción escolar y tener regularización y apoyo pedagógico”.

Fernández agregó que, después de más de un año de pandemia por covid-19, el regreso a clases presenciales será: “ordenado, escalonado, seguro y con diálogo”.

Y advirtió que, al primer contagio de covid-19 que se presente en el plantel, éste será cerrado por 15 días y las clases continuarán a distancia.

Sheinbaum Pardo justificó que, para el 7 de junio, las personas más vulnerables al covid-19 ya estarán vacunadas, -las mayores de 60 años con su esquema completo y las de 50 a 59 con su primera dosis-, lo que reduce el riesgo de contagios en comparación a la situación que se tenía hace un año,

Y destacó que esta apertura de clases presenciales beneficia más “a aquellos, niños, niñas, jóvenes, adolescentes de menores recursos económicos y que por alguna razón no han podido seguir llevando sus clases a distancia, sea porque no están conectados a internet, sea porque hay padres y madres que tienen que estar trabajando y por alguna razón no pudieron darle seguimiento a la escuela”. Ellos, dijo, podrán iniciar este proceso de regularización para la entrada del próximo ciclo escolar.

Los pasos para el regreso

La autoridad educativa expuso la manera en que se hará el regreso a clases presenciales:

Se formarán dos grupos con base en el número de alumnos y la capacidad de las aulas.

Los alumnos del grupo 1 acudirán lunes y miércoles y del 2, martes y jueves.

Los viernes asistirán los alumnos que necesiten mayor refuerzo de conocimientos.

Se deberán activar los Comités Participativos de Salud Escolar e implementar tres “filtros de corresponsabilidad”: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clase.

En las escuelas deberá estar garantizada la existencia de jabón y agua para prevenir los contagios. En el caso de las escuelas ubicadas en alcaldías con escasez de líquido, se les dotará de pipas enviadas por el gobierno capitalino.

Maestros y personal educativo ya estará vacunado y con el periodo de reposo indicado, de acuerdo con la fase 12 de vacunación en a CDMX. No obstante, quienes hayan decidido no vacunarse, podrán acceder al plantel sin restricción.

Será obligatorio el uso de cubrebocas o pañuelos, de preferencia de tres capas.

Respeto a la sana distancia -1.5 metros- y asistencia alternada.

Se deberá maximizar el uso de espacios abiertos.

Se suspenderán cualquier tipo de ceremonias y reuniones.

Si se presenta un contagio, se cerrará la escuela por 15 días y los estudiantes continuarán sus clases a distancia.

Habrá apoyo socioemocional para estudiantes y docentes.

Luis Humberto Fernández destacó que, hasta este miércoles, 599 escuelas -de los más de las 2 mil 783 públicas y privadas que hay en la CDMX-, ya fueron intervenidas con obras de mantenimiento mayor y menor. Mientras que para el próximo fin de semana se atenderán otros 102 planteles.

Y sobre las críticas que han hecho sectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el sentido de que aún no es seguro regresar a clases presenciales, el funcionario federal dijo que existe diálogo con sus integrantes para encontrar una solución por el bien de la comunidad educativa.