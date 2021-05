Liberan a El Vikingo Einar, el luchador que aventó al piso a un niño de cinco años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, informó que el luchador “El Vikingo Einar” fue liberado, debido a que las lesiones que causó al niño de cinco años que aventó al piso el pasado fin de semana en medio de una función de lucha libre callejera tardan en sanar menos de 15 días y no ameritan privación de la libertad del agresor.

No obstante, dijo que continúa la investigación para proteger el interés superior del niño, quien es atendido por el DIF-CDMX.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado viernes en medio de una función de lucha libre en la colonia Aviación Civil, como parte de un acto de campaña de José Antonio García Cruz, candidato a alcalde en Venustiano Carranza por el partido Elige.

El cartel del evento de lucha libre

Este lunes, en videoconferencia, Godoy Ramos dijo que, tras la agresión contra el menor, el luchador fue puesto a disposición del Ministerio Público. Mientras, el niño fue atendido por personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la FGJCDMX.

“Se le hizo la revisión médica, y efectivamente los médicos determinaron que eran lesiones que tardaban en sanar menos de 15 días, esa fue la razón por la que sale esta persona. Sin embargo, se continúa la investigación. El menor y la familia fueron también atendidos por la Fiscalía y por el DIF, y vamos a seguir en eso porque, pues es el interior (sic) superior de la niñez que tenemos que seguir protegiendo”, dijo.

La exprocuradora capitalina aclaró que la acción del luchador “no es un delito que merezca privación de la libertad” y que las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días “no son punibles”.

No obstante, añadió, “aquí nosotros estamos trabajando para que reciba un castigo, por ser un niño; el interior (sic) superior de la niñez, pero teníamos que, que liberarlo en ese momento; pero seguimos trabajando en la carpeta”.

–¿Habrá algún castigo?, preguntó la prensa.

–Sí, eso es lo que buscamos.

Video viral

El video de los hechos ha sido viral en las redes sociales.

LUCHADOR AVIENTA A NIÑO QUE SE ACERCA PARA ABRAZARLO



Difunden este video de una función de lucha libre en @A_VCarranza donde el pequeño de 5 años es lastimado por “El vikingo” pic.twitter.com/0cKECwqnOo — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) May 22, 2021

En el evento, el pequeño se acercó al luchador con la única intención de saludarlo, pero se encontró con un “Vikingo” que, después de sujetarlo del brazo, lo lanzó contra el asfalto.

La acción enardeció a los vecinos. Inmediatamente, los asistentes increparon al Vikingo y se suscitó un conato de bronca. Y mientras los paramédicos asistieron al menor, las autoridades intervinieron ante la situación.

Einar el Vikingo, luchador mundial mente desconocido... Hasta hoy. En evento molero de la alcaldía Venustiano Carranza. Esto fue lo que según pasó después. Aunque no se alcanza a ver al molero, se notó que hubo reacción de la perrada. pic.twitter.com/9MPsPUzDAv — La Leyenda (@goldvillano) May 22, 2021

Indignados, conocidos exponentes de la lucha libre, entre ellos Psycho Clown y Cibernético, reprobaron la acción de su compañero, y pidieron a los promotores, como a la afición, poner mayor atención para evitar que, en adelante, suban al cuadrilátero deportistas “no profesionales” y de escasa preparación.

Un grupo de luchadores acudió al domicilio del menor de edad a ofrecer disculpas. En defensa de su disciplina, Cibernético aseguró que los profesionales de esta disciplina no pueden permitir este tipo de actos que sólo manchan la lucha libre.

HOY FUIMOS A VISITAR AL PEQUEÑO #MATEO INVITADOS POR MI BUEN AMIGO #CIBERNETICO PARA QUE CONOZCA LUCHADORES PROFESIONALES REALES Y QUE SEPA QUE NOSOTROS JAMÁS LASTIMARIAMOS A UN NIÑ@!!!! pic.twitter.com/8RHfYrm930 — Octagón (@Octagon_real) May 24, 2021

"La acción no tiene excusa, afecta al niño en la parte emocional, como a la lucha libre. Eso no puede permitirse, y por eso venimos varias estrellas, como Máscara Sagrada, a ofrecer disculpas. Varios de los luchadores conocidos no hacemos eso y queremos que la gente sepa que la lucha libre es un deporte familiar”, expuso Cibernético.