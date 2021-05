Interpol busca a Ismael Figueroa, exlíder del Sindicato de Bomberos de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ismael Figueroa, exlíder del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, es buscado por la Interpol, tras la orden de aprehensión que existe en su contra, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Cuando llegamos había una corrupción tremenda con el líder, inclusive, pues hay orden de aprehensión, está fuera del país, está boletinado por Interpol”, aseguró en videoconferencia.

Desde el inicio de la presente administración, Figueroa Flores comenzó a ser investigado por las autoridades por delitos de desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, venta ilegal de plazas en el sindicato y amenazas contra trabajadores del organismo.

Ante esas denuncias, el exlíder sindical se ausentó y reportes extraoficiales lo ubicaron en el extranjero.

En el 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una orden de aprehensión en su contra, por lo que se convirtió en prófugo de la justicia.

Cuestiona protestas

La declaración de Sheinbaum Pardo se dio a raíz de las protestas del Sindicato “Libertad y Resistencia” del Heroico Cuerpo de Bomberos por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo.

Cuestionada al respecto, la mandataria local recordó que en su gobierno se hizo el “rescate” del Heroico Cuerpo de Bomberos, y agregó:

“Este año tiene recursos inclusive para poder comprar algunos equipamientos, que había sido una solicitud. Entonces, no sé por qué se manifiestan ahora, cuando llevaban desde que entramos al gobierno sin manifestarse”.

-¿Habría tintes políticos detrás de estas protestas del Sindicato “Resistencia y Libertad”?, preguntó la prensa.

-Pues, nada más me preguntaría cómo es que se dan en este momento, ¿no?, a cuántos días de la elección, cuando no se habían dado durante todo el período que estamos en el gobierno, y al revés, pues me ha tocado estar cerca de los elementos del Heroico Cuerpo de Bombero y hay, pues un evidente signo de muestra de camaradería y trabajo conjunto que se había perdido, en realidad en esta institución, respondió la funcionaria.