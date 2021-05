LadyMiguelHidalgo acusa a sus inquilinos de mafiosos; la detienen por amenazar con un cuchillo (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un nuevo escándalo en redes sociales es protagonizado por una mujer que primero publicó videos para denunciar que supuestamente sus inquilinos llevan un año sin pagarle la renta con el fin de apoderarse de su casa, acusando incluso a uno de ellos de pertenecer a la mafia rumana.

Sin embargo, se viralizó con el nombre de #LadyMiguelHidalgo por una serie de videos en los que aparece amenazando con un cuchillo a una empleada doméstica y por su posterior detención, en la que forcejea con los policías que la arrestan.

La mujer, identificada con el nombre de Valentina, arrancó su denuncia con una transmisión en vivo por Facebook desde el pasado 21 de mayo. Pero las imágenes en las que sostiene el cuchillo y es arrestada fueron publicadas en cuentas de Instagram y TikTok con el nombre LadyMiguelHidalgo.

En su trasmisión en vivo, Valentina relata detalladamente las circunstancias en las que rentó su casa (a la que llama "el castillo Valentina") a las personas identificadas como Israel y Eloísa ZB, su pareja, quienes le dieron un depósito, pero no le volvieron a pagar la renta desde hace un año.

Contó que el problema comenzó cuando una amiga le pidió rentarle la casa a Israel, a mitad de precio. Le dio el primer pago, pero ya no cubrió las mensualidades o los servicios básicos de agua y luz.

“Llevo un año sufriendo maltratos, falta de pagos, Israel López es un robacasas que se metió a tratar de quedarse con mi casa y yo avisé a las autoridades. El señor lleva viviendo un año en mi casa gratis, no ha pagado luz, renta, gas, me dio un depósito al principio y ya no me volvió a pagar, me debe dos millones de pesos”, afirmó en entrevista con Milenio.

En su video acusa a sus inquilinos de “nacos” por no tener coche, y usando frases como “lo negra, lo prieta o lo naca nunca se le va a quitar” y otras por el estilo.

Valentina acusa a sus inquilinos de ladrones y que pertenecen a la mafia rumana.

“Esta es mi casa y este tipo pertenece a la mafia rumana. Sale en las noticias y de mi casa no me corre ni un pinche naco que se dedica a robar casas, a matar gente, secuestrar y abuso de menores”, añadió.

En varios momentos pide que los videos se hagan virales.

Sin embargo, los videos que sí se viralizaron fueron los compartidos desde las cuentas LadyMiguelHidalgo en los que se ve a la mujer amenazando con el cuchillo y a un policía forcejeando con ella.

SURGE '#LADYMIGUELHIDALGO': CON CUCHILLO, AMENAZA MUJER A EMPLEADA DOMÉSTICA

Lea aquí la nota completa: https://t.co/iMnQVGv3tM pic.twitter.com/RhsLHorajM — Jorge Castro Noriega (@JorgeCastro_Dig) May 27, 2021

En otro de estos videos ella, sentada en el suelo, habla con su papá y le dijo que “López Obrador quiere robar casas” y no podrá hablarle más tarde porque la quieren esposar.

En otro clip se ve a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentando llevársela esposada.

Y llegamos al día del incidente. . . Todo ocurrió el lunes 24 de mayo a las 2 de la tarde pic.twitter.com/pAmYdyiO1w — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021

Pero ella se tira al piso y finge un desmayo sosteniendo dos celulares en sus manos.

Y en uno más, se la llevan en una patrulla.

Con este video descubrí el caso pic.twitter.com/FCZoZqKe1b — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021

Ante la embestida en redes sociales, Valentina creó la cuenta @ladymhesinocente en Instagram, y colgó todos los videos que tiene sobre la invasión a su casa, cómo la empujan, cómo los amenazan con tirarles de balazos, aunque haya ido con un policía y una señora, que ella identificó como la mamá de Israel, mencionó que ella puede hablarle a alguien para que se la lleven: “así de fácil, ¿para qué te ensucias las manos?”

Un usuario de Twitter recuperó los videos y publicó hilos en los que se reconstruye la historia.

Parece que Twitter está desesperado por conocer el contexto de #LadyMiguelHidalgo. . . Utilicé mis habilidades de investigador y he encontrado material que nadie ha compartido. . . Comienza el hilo: — Luidsg Gonzárroch (@Luidsg) May 27, 2021

Y desde la cuenta de Instagram LadyMiguelHidalgo se compartió un video originalmente transmitido en TikTok en el que se busca desmentir las afirmaciones de Valentina, a la que señalan incluso de no ser la dueña de la casa.