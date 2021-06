Sheinbaum se desmarca de supuesta invitación de Dolores Padierna a una asamblea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se desmarcó de una supuesta invitación de Dolores Padierna, candidata de Morena que perdió la elección a la alcaldía Cuauhtémoc el pasado 6 de junio, a una asamblea convocada para el próximo domingo 27 a las 11 horas en la Ciudad de México.

Ayer comenzó a circular en redes sociales una convocatoria con la foto de la experredista y la frase: “Con la presencia de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum P. ¡Te esperamos! Dolores Padierna. Compromiso, capacidad y experiencia” en el Monumento a Lázaro Cárdenas.

Cuestionada al respecto este miércoles, Claudia Sheinbaum aclaró: “No fue Dolores Padierna. Hay un evento que va a realizar Morena de la consulta (sobre el enjuiciamiento a los expresidentes) y fui invitada. Estoy viendo a ver si hay la posibilidad de asistir o no. En todo caso pediría el día y ver todas las condiciones electorales si es que se me permite”.

Y reiteró: “Estamos preguntando a las autoridades electorales. En todo caso, tendría que pedir el día a ver si participo o no en este evento. Pero no, aún no está decidido, pero es una invitación general que hizo Morena”.