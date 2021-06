Denuncian estafas y abusos en restaurantes con terraza en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Sandra “G” denunciara en Facebook haber sido “víctima de una estafa” al consumir alimentos en el restaurante Mirador Zócalo, donde le cobraron la propina y “hoss” (bienvenida al cliente) y “cover” (acceso) por persona, comenzaron a circular en redes sociales videos reportando los abusos de estos establecimientos.

La historia comenzó el 1 de junio, cuando Sandra “G” publicó su “mala experiencia” en la terraza y recomendó mejor retirarse de esos lugares.

“Esto me sucedió en el piso 6 del Monte de Piedad no. 11, en un edificio situado a un costado del zócalo en el centro de la ciudad y que según se llama ‘Mirador del zócalo’. Para empezar los costos son exagerados, pero en fin… lo acepté”, inició su narración.

Todo iba bien hasta que pidió la cuenta que, de manera inicial, era de 850 pesos, pero “de la nada”, el consumo subió de 925 pesos y con el servicio total aumentó a mil 540 pesos. Y sólo se trataba de tres hamburguesas y cinco bebidas.

“Obviamente, le pedí al mesero que me explicara el por qué de esa cuenta. Me dice que va vinculada la propina, un cobro de ‘hoss’ (host) y ‘cover’ por persona y leí inmediatamente que en la Ley del Consumidor data que ningún establecimiento puede exigir ningún tipo de porcentaje, ya que la propina es voluntaria”, señaló. Afirmó que el ‘cover’ no se menciona en su menú.

“Obviamente me aferré argumentándole que no le iba a pagar más que mi consumo, a lo que el mesero se puso tan intimidante, al punto de que casi estaba encima de mí. Estuve en total desventaja, ya que iba acompañada solo de mis hijos y pues si te intimidan, porque cuando le empecé a reclamar al mesero de la nada aparecieron cuatro hombres más”, añadió.

Al final, “se pusieron algo pesados conmigo y temí por la integridad mía y de mis hijos, ya que en la parte de abajo se este edificio se observa gente muy fea que obvio están coludidos con ellos. Cuando le pedí la cuenta para sacarle la foto me la negó, por obvias razones, pero pude tomarle la foto”, señaló.

Además, comentó que intentó guglear el lugar y nunca apareció, los meseros no usan uniforme, visten de manera común que pasan desapercibidos.

“En ningún momento dudé de la calidad del servicio, ya que es un lugar acogedor. No se ve de ‘mala muerte’, pero, en fin, las apariencias engañan. Obviamente, interpondré mi queja en la Profeco, pero si ustedes llegan a encontrar este lugar, omítanlo inmediatamente”, recomendó.

Posted by Sandra Garduu00f1o on Tuesday, June 1, 2021

Más quejas

Una usuaria subió un video en TikTok donde una persona invitaba a pasar al establecimiento ofreciéndoles bebidas a partir de 45 pesos y las comidas desde 95 pesos. “Decidimos no comer porque lo más barato eran unos nachos de 295 pesos y al llegar la cuenta fueron 660 pesos por unos pinchurrientos tarros de cerveza y una coca cola y al final te dicen que no tienen terminal” de cobro con tarjeta.

pic.twitter.com/FAm5oSBkJC — Diana (@DianaC_B) June 4, 2021

En respuesta a esta queja, la Autoridad del Centro Histórico contestó en su cuenta de Twitter:

“La verificación de estos establecimientos corresponde a @AlcCuahtemocMx, aun así, la #ACH ya tuvo una reunión con @Profeco para revisar tema. Además, @inveacdmx acudió ayer y hoy para revisar medidas. La Dirección General de Reordenamiento de @SeGobCDMX atiende tema de promotores”.

— ACH (@ach_CDMX) June 4, 2021

“Mi marido y yo caímos en ese lugar. No somos de aquí, pero estuvimos viviendo temporalmente, esa fue una lección que nunca olvidaremos”, indicó otra persona.

— muralacrílico(corazóndemelón) (@muralacrilico) June 4, 2021

“#Alerta en redes sociales han subido varias denuncias sobre abusos y extorsiones de terrazas en el #zócalo de la “cdmx donde los precios de té cobran ‘cover’, uso de terraza y jarras de agua de casi 300 pesos”.

pic.twitter.com/CDy45WAfun — Ricardo Rivera (@_ricardo_rivera) June 2, 2021

pic.twitter.com/6XPqRHTuTT — Saúl PB uD83CuDDE8uD83CuDDEE (@saul_brindiz) June 3, 2021

Profeco no se ha pronunciado al respecto, pero si publicó en sus redes sociales cuáles son los 7 derechos como consumidor: “A la información, a la educación, a elegir, a la seguridad y calidad, a no ser discriminados, a la compensación y a la protección”.