Tras la ola de memes sobre la división en la CDMX, Sheinbaum llama a no fomentar el clasismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la lluvia de memes sobre cómo quedó dividida la Ciudad de México, según los resultados de las elecciones en las 16 alcaldías, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a “no fomentar ni el clasismo ni la discriminación”, pues dijo que eso no ayuda a disminuir las desigualdades.

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad. Siempre lo he dicho, esta ciudad es solidaria y lo que buscamos, justamente, es disminuir esas desigualdades y no fomentarlas. No fomentar ni el clasismo ni la discriminación, eso no es de esta ciudad. Esta ciudad tiene que darse la mano, como siempre se la ha dado, y esta ciudad tiene que disminuir desigualdades y acercar a las personas”, dijo.

Al término de una a visita a dos nuevos PILARES –Tepito y en el Centro Histórico-, la morenista manifestó su desacuerdo con los memes que señalan que la ciudad se dividió entre pobres y ricos, los que “pagan impuestos” y los que “reciben subdidios”, los que compran en tiendas de prestigio y quienes lo hacen en tiendas que ofrecen pagos en abonos; incluso, hacen referencia a divisiones históricas de ciudades europeas; entre otros ejemplos.

Así quedó el CDMX pic.twitter.com/UBiAxbeG3r — lázaro Ríos (@lzaroRos5) June 7, 2021

“No estoy de acuerdo con este esquema que se está planteando y creo que, además, no hay que promoverlo. No hay que promoverlo porque no puede haber esta división clasista, discriminatoria, sino todo lo contrario, tiene que haber un acercamiento”, añadió.

La CDMX convirtió en Alemania!!!, bueno, ahora si los wannafifis podrán presumir que viven en Düsseldorf y no en la agrícola oriental.uD83DuDE44uD83DuDE0F pic.twitter.com/Me2IkoBM7e — Gektor (@Gector09) June 7, 2021

¿Y si de una vez ponemos un muro?



Chilangolandia y la CDMX del este pic.twitter.com/3Mhle42aNl — Marietto (@MariettoPonce) June 7, 2021

Miren, no soy de los que causan problemas. Pero me parece que todas las alcaldías de la CDMX en las que no ganó morena viven en... ¡La parte más acaudalada de la ciudad! #Elecciones2021 pic.twitter.com/Z4cSsHUph2 — Simpsonito (@SimpsonitoMX) June 7, 2021

La mandataria local hizo referencia a que su proyecto de gobierno está basado en hacer “una ciudad de derechos” para los que no tienen acceso a ellos.

Y llamó a los capitalinos a “no seguir promoviendo este esquema de división, todo lo contrario: aquí no podemos promover ni el clasismo, ni la discriminación, bajo ninguna circunstancia”.

Antes de que se pongan super spunkys! Recuérden: es un meme uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83DuDE42uD83DuDE09 #CDMX #EleccionesMX pic.twitter.com/0ooxdOqpqH — uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDF3C?uD83CuDF3C Lesly uD83CuDF3C?uD83CuDF3CuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ita_lesly) June 8, 2021

Los memes de la división en CDMX uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23 pic.twitter.com/qPOn3ZjCA0 — ? D iego Valencia ? (@DJD_EGO) June 8, 2021

Hice un meme. No lo pude evitar, se puso de pechito la CDMX. pic.twitter.com/G4Vn4BejLS — Datos Curiosos (@DatoCuriosoAme) June 8, 2021