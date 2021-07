YosStop escribe carta desde prisión: "soy terca, necia, soberbia... pero jamás he sido mala persona"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pareja de la youtuber Yoselin “N”, vinculada a prisión preventiva por posesión de pornografía infantil y recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Gerardo González, difundió una carta que ella escribió desde la cárcel, en la que defiende, no su caso, sino su personalidad.

“Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, mal hablada, egocéntrica. Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto, que es un problema a veces. Dicen que la vida no es injusta, ¿tú qué crees?”, escribió la mujer de 30 años en la misiva que el novio, músico de profesión, compartió en sus historias de Instagram el fin de semana.

“Sé que hay que ‘aguantar vara’, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo? ¿qué pasará en mi ausencia? No lo sé… ¿Qué tanto es suficiente? No lo sé… lo que sí sé es que espero con ansias que esto termine”, redactó en la misiva escrita en dos colores de tinta, negro y violeta.

Añadió: “Es muy difícil estar separada de ustedes, independientemente de todo lo horrible que es la situación, si estuviera contigo todo sería mucho mejor. Quiero que sepas que eres lo más importante para mí, que ninguno de nuestros problemas, ni siquiera cuando nos separamos 1 año, ha sido realmente fuerte”.

El novio difundió que la vio, que está bien, triste por la “falsa justicia, cuando en realidad es una absoluta injusticia”, según González.

El 11 de julio, El Imparcial publicó un análisis de la reconocida grafóloga MaryFer Centeno, a la carta difundida por González, a la que define como una persona que siempre desea llamar la atención y al carecer de ella se siente insegura y le cuesta trabajo medir las consecuencias de sus actos.

“Ella es una persona que no es completamente racional. No va a tomar decisiones con la cabeza fría”. Su ancha letra define a una persona “sumamente exagerada” y la letra “q” está partida en dos “porque es una persona cruel con sí misma, con las palabras y una mujer que puede ser muy cruel y sumamente hiriente con las palabras”.

La palabra “rescatada” la resalta en varios párrafos porque en realidad es lo que desea. Firma con el “Yoss porque siente que no le debe nada a nadie, que lo que logra es por méritos propios”.