La visita silenciosa de Sheinbaum a Tláhuac a dos meses del colapso en la Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un acto discreto, casi a puerta cerrada y sin aplausos ni arengas como los que recibió en días pasados, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, regresó a la alcaldía Tláhuac, dos meses y 11 días después del colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

La morenista acudió a la colonia Agrícola Metropolitana, -a tres colonias de distancia de la estación Olivos de la “Línea Dorada”, donde murieron 26 personas y más de 90 resultaron lesionadas-, para inaugurar dos viviendas construidas por la Comisión para la Reconstrucción, luego de ser afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

A diferencia de los actos masivos que días antes tuvo en la alcaldía Gustavo A. Madero, por la inauguración de la Línea 1 del Cablebus, o en el Auditorio Nacional por el tercer aniversario del triunfo de Morena, ayer en Tláhuac no hubo gritos de “¡presidenta, presidenta!”.

Sheinbaum en el acto oficial. Foto: Sara Pantoja

Lo que hubo fue silencio y uno que otro vecino que salió por su ventana a ver a quién seguían las cámaras en la calle. Pero nada más.

En el primer predio, la mandataria capitalina cargó a un niño de unos cuatro años, con quien compartió las tijeras para cortar el listón inaugural. La foto estaba hecha. Luego, acompañó a la adulta mayor y a su hija beneficiarias a conocer su nueva casa de 65 metros cuadrados, valuada en 530 mil pesos, a la que, por cierto, le faltaba una rampa para facilitar la entrada de la octagenaria que usa muletas.

Ahí no hubo ningún mensaje a los habitantes de Tláhuac que llevan más de dos meses sin servicio del Metro ni a los familiares de las víctimas de la tragedia de la Línea 12, en su mayoría habitantes de esa demarcación.

Locatarios no aplauden, piden ayuda

Tras tomarse un par de fotos más, Sheinbaum emprendió camino a pie a lo largo de cinco cuadras y en medio de una nube de fotógrafos, camarógrafos y funcionarios, entre ellos, el diputado local morenista, Rigoberto Salgado, a quien ella llama “Rigo”, y la exintegrante de su gabinete y alcaldesa electa, Berenice Hernández, a quien felicitó por su triunfo en las pasadas elecciones.

A diferencia de otros recorridos en los que saluda “de lejos” a la gente y les sonríe, incluso se toma selfies con quienes logran acercarse a ella, este miércoles en Tláhuac no hubo tales muestras de afecto o aprobación. No hubo bullas ni porras. Los habitantes no sabían que la jefa de gobierno visitaba sus calles.

La protesta de locatarios. Foto: Sara Pantoja

Por el contrario, al llegar al segundo predio, unos 10 locatarios del mercado Zapotitlán se manifestaron con pancartas para pedirle ayuda en la reconstrucción del mismo. “Exigimos la terminación del mercado Zapotitlán. Llevamos dos años y no sabemos dónde están los recursos”, decían sus pancartas, en referencia a los 20 millones de pesos destinados a la atención de su fuente de trabajo.

Los manifestantes dijeron que de esa obra estaba encargada la alcaldía, pero que ni el anterior alcalde Raymundo Vite, ni el actual, Ernesto Romero, les resolvían la demanda.

Sin embargo, la mandataria local pasó de largo sin que los manifestantes pudieran acercarse a dialogar con ella. De nada sirvieron sus protestas, pues las puertas del predio fueron cerradas de inmediato, solo con acceso a los funcionarios y a la prensa.

Anuncios, abrazos y promesas

Adentro, la funcionaria anunció que Jabnely Maldonado sustituirá a César Cravioto en la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX tras el sismo del 19 de septiembre de hace cuatro años. Le agradeció a éste su labor y, con un abrazo y entre sonrisas, le deseó suerte en el Senado de la República, donde suplirá a Martí Batres, quien este jueves asume la Secretaría de Gobierno.

Luego, Sheinbaum agregó: “Estamos aquí, frente a los habitantes de Tláhuac, comprometiéndonos a terminar todas las obras de reconstrucción de vivienda y todo lo que se requiere de atención a grietas y drenaje, que también, aún no hemos concluido, aunque se ha avanzado de una manera importante”.

Pero de nuevo, no hubo mensaje a las familias de las víctimas de la tragedia del 3 de mayo ni a los demás habitantes de Tláhuac afectados.

Al término del acto, la familia beneficiada con la nueva casa ofreció una sencilla comida de agradecimiento a la jefa de gobierno, los funcionarios y demás asistentes. Tras unos minutos de convivencia, Sheinbaum dijo: “ya me voy porque tengo muchas reuniones” y salió por otra puerta por donde no estaban los manifestantes.