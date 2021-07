Joven reclama a policías por tirar basura, y lo envían al Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un par de policías de la Ciudad de México agredieron, detuvieron y trasladaron al Reclusorio Norte a un joven que se atrevió a reclamarles que estaban tirando basura en la calle.

Una usuaria de Facebook solicitó ayuda para difundir un video en el que se aprecia el momento en que el joven enfrenta a los elementos de seguridad por tirar basura en la calle.

Posteriormente, el joven es agredido por ambos uniformados, quienes además lo amenazan diciéndole que lo llevarán al Juzgado Cívico.

El video de apenas 40 segundos muestra al joven enfrentando a los policías, quienes se le acercan molestos y con actitud retadora al reclamarles su actuar.

–“Tiraste ahorita basura, yo te vi”, dice el joven a uno de los policías.

–“¿Estás seguro? ¿Por qué te tendrías que quejar?”, responde molesto el oficial.

Enseguida se acerca otro agente y reclama: “¿Por qué me dices ‘wey’?, a mí no me falte al respeto y te voy a pasar al Juzgado Cívico, ¿cómo ves?”.

Posteriormente la imagen se oscurece, pero se escucha al joven solicitar ayuda tras ser agredido por los elementos de seguridad.

–“¡Chucho, chucho!”, grita el joven al ser tomado de aparente forma violenta por los policías,

–“¿Qué te estás creyendo?”, le reclaman los uniformados.

La usuaria que compartió el video indicó que el joven fue trasladado al Reclusorio Norte, inculpado por un delito que los policías le inventaron.

Ya investigan

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publicó un tuit en el que asegura que ya se abrió una investigación de la Dirección General de Asuntos Internos, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia capitalina.