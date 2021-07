Conductor graba modus operandi de los "montachoques" en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un conductor logró evadir y grabar el modus operandi de los llamados “montachoques”, como denominan a las personas que se organizan para fingir que un automovilista golpea la parte trasera del vehículo y así poder extorsionarlos o robarlos.

Así fue cómo sucedió:

El sábado 24 de julio, un conductor circulaba por el Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso, cuando un automóvil marca Astra color gris, sin placas, le cierra el paso y se va deteniendo en ocasiones para provocar un choque. Eso fue aprovechado por el conductor para comenzar a grabarlos.

Luego, logra rebasarlos por la izquierda y sigue su camino, pero al percatarse de que lo siguen da vuelta a la izquierda sobre una calle. Los “montachoques” hacen lo mismo y comienzan a aventarle el automóvil, por lo que decidió dejarlos pasar, entre los metros Coyuya y Aculco.

En ese momento, descienden del automóvil siete personas. Tres adultos y una mujer, quienes comienzan a pegarle al vehículo intentando asustar al conductor, quien decide echarse en reversa para alejarse, cuando ve que descienden del vehículo dos menores de edad y el conductor, quienes solo se le quedan mirando al no lograr su objetivo.

Cuando comenzaron a circular más automóviles y a enfilarse esperando que circularan, los siete se subieron al Astra y continuaron su camino, mientras el conductor que grabó se estacionó y esperó a que se fueran.

El video de 2:20 minutos fue compartido en redes sociales. “#Atención. Así es como laboran los “montachoques”. Tengan mucho cuidado”, escribió el Centro Informativo CDMX.

#Atención || Así es como laboran los "#Montachoques".



Tengan mucho cuidado.



uD83DuDCFD Redes sociales pic.twitter.com/5IhfCPJxmU — Centro Informativo CDMX (@CI_CDMX) July 26, 2021

¿Qué son los “montachoques” o “choquechoque”?

Son personas que en las principales avenidas de las ciudades provocan un accidente para obligar a la víctima a pagar el daño y en caso de negarse los golpean y los amenazan de muerte.

Estas personas viajan en dos o tres automóviles de alta gama o de lujo y buscan a conductores distraídos. Cuando ubican a su víctima llaman para verificar, con el número de placas, si el auto tiene un seguro de daño a terceros, mediante una plataforma de registro en internet. Si no lo tiene, el objetivo es más vulnerable.

Entre dos automóviles los van siguiendo hasta que uno de ellos calcula el momento de hacer un viraje o frenar de manera imprevista ocasionando el golpe. Así, amedrentan a las víctimas exigiéndoles dinero por la reparación del daño, en sumas que varían de los 10 a los 35 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los llaman “montachoques” o “chocachoca”.

El caso más reciente a éste sucedió el 9 de noviembre en la Calzada de Tlalpan, cuando el conductor de un Chevrolet Chevi sufrió un “frenón” de un Jetta blanco sin placas.

Cuando vieron que la víctima no se quiso bajar para esperar a la aseguradora comenzaron a destruir el vehículo. El automovilista llamó al 911. Después de varios minutos lograron bajarlo, lo golpearon y le robaron sus pertenencias. La policía tardó 40 minutos en llegar, por lo que se cree que los policías están coludidos con estos delincuentes.

#DeNuestroInbox:



Pandilla de #Montachoques sigue operando a placer en la CDMX, la víctima fue golpeada en Calz de Tlalpan, más de media hora y no llegó ni una patrulla. pic.twitter.com/qm5MvXtmTs — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) November 9, 2020

Las reacciones en redes

“Sra @Claudiashein, en noviembre pasado fui víctima de los #Montachoques en calz. De Tlalpan, lo que casi me cuesta la vida. Hoy vuelven a hacer de las suyas al sur de la ciudad. ¿Qué está esperando el @GobCDMX @SSC_CDMX y la[R1] @FiscaliaCDMX para hacer algo?”, inquirió Eddy.

Sra @Claudiashein, en noviembre pasado fui víctima de los #Montachoques en calz. de Tlalpan, lo que casi me cuesta la vida. Hoy vuelven a hacer de las suyas al sur de la ciudad. ¿Que está esperando el @GobCDMX @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX para hacer algo?https://t.co/NSsDlK7ioX — Eddy Chavez Garcia (@Eddy_CG) July 26, 2021

“Yo tenía unos vecinos que se dedicaban a eso y traían buenos carros para que el pago fuera mayor. Estaban coludidos con las aseguradoras”, aseguró un usuario.

“Pues fichita estos montachoques, ¿por qué será que todos los malandrines tienen el mismo fenotipo? PD ¿por qué no llamar al 911 y distraerlos hasta que se tope con una patrulla? A ver si muy bravitos”, redactó otro usuario.

No faltaron los incrédulos

“Yo no creo que sea montachoques, más bien es de esos picudos q andan buscando pedos, el q va grabando de seguro le dio un leve cerrón al Astra cuando rebasó al taxi y empezó de mamón como traía a la perrada, porq tuvo tiempo para amarrarse y no lo hizo”, redactó un usuario.

“No son montachoques. ¿Pq se van a perseguir a una posible víctima si el propósito es que te choquen? Mamadas”, indicó Dexter.

“Mmmm no lo sé como que no me parecen #Montachoques El conductor al incorporarse imprudentemente de la calle de Recreo al Eje 3 Ote entró al carril de baja y se encuentra un taxi detenido y se pasa al carril de alta bloqueando a los del Astra. Todo lo demás por el desquite”, consideró Daniel.