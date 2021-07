José Merino despide vía WhatsApp a un empleado de la ADIP; viralizan la captura de pantalla

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tras viralizarse en redes sociales la captura de pantalla de Whatsapp en la que el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, José Antonio Peña Merino, despidió a un empleado de la dependencia, el funcionario se justificó en redes sociales.

“Sobre el screenshot (captura de pantalla) que mandaron sobre cómo despedí a un miembro de mi equipo. Es cierto. Evidentemente no voy a revelar su nombre, no quiero que esto le afecte más. Mi error fue no haberlo decidido antes y acumular frustración con su pobre desempeño y terrible disposición”, indicó en un hilo de Twitter.

Y siguió: “En la ADIP hay un nivel de compromiso y entrega a la que algunos no están acostumbrados. Por mi equipo habla su desempeño y es un grupo del que me siento emotivamente orgulloso. Por mi parte, procuraré mejorar formas. Quienes han trabajado conmigo podrán dar mejor juicio que yo”, añadió.

En la captura de pantalla se lee que Peña Merino le escribió a su trabajador: “Se solucionaría si no tuviera que darles instrucciones como si no supieran hacer su trabajo. Quiero tu renuncia hoy, ni te molestes en terminar esto. Si tienes otro comentario velo con tu jefa directa”.

El colaborador le respondió: “Si no me quieres en el equipo y estás inconforme con mi desempeño tienes que correrme, es lo que dice la Ley Federal de Trabajo”, afirmó.

Peña Merino le contestó: “Ok, estás despedido” y después sólo “Clark”, que podría referirse al director de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark.

Sin embargo, Peña Merino aclaró que la selección de la conversación privada hace creer que se trata de Eduardo Clark. “No imagino un universo en el que eso pudiera ocurrir. La capacidad, compromiso y rigor de Clark es de dominio público. Es un gran ejemplo de la ética de servicio de la ADIP”, redactó.

¿Quién es Peña Merino?

Es politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con estudios de doctorado por la New York University, donde se especializó en economía política y metodología cuantitativa. Desde 2006 es profesor de ciencia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y desde 2014 profesor de la maestría de periodismo y asuntos públicos del CIDE.

¿Es legal pedir la renuncia a un trabajador?

No. Por eso se pide la renuncia voluntaria debido a que la Ley Federal del Trabajo no admite la reducción de costos como una razón válida para despedir a un trabajador, por lo que no ganarían un juicio laboral por despido injustificado.

¿Cuáles son los derechos en caso de despido?

Si es injustificado, el trabajador tiene la opción de demandar al patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y solicitar la reinstalación. Si es justificado se debe pedir una copia de la carta de despido, firmar la carta, recoger el recibo de saldo o finiquito, calcular la indemnización correspondiente, reunir la documentación y redactar y presentar la papeleta de conciliación. Lo mejor es buscar asesoría con un abogado laboralista.