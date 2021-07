Sheinbaum respalda iniciativa de AMLO para liberar a presos sin sentencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una vez más, Claudia Sheinbaum se pliega a la línea presidencial y respalda abiertamente la iniciativa para liberar a presos sin sentencia, bajo ciertas circunstancias, y, sobre todo, por “humanidad”.

“Estoy de acuerdo con el presidente: casos de delitos no graves, que no tienen sentencia y que llevan más de 10 años en la cárcel, es una injusticia, cuando hay un delito no grave; casos de personas que están enfermas, que tienen problemas graves de comorbilidad, también nos parece –con delitos no graves, pero además por humanidad– que también es importante que se proceda a la libertad”, dijo.

En videoconferencia, agregó que la Consejería Jurídica de su gobierno revisa la iniciativa propuesta por López Obrador para que, “en su momento, poder hacer las publicaciones que se requieran”.

La mandataria local consideró que, “de acuerdo con la justicia mexicana desde la Constitución y todas las leyes que se desprenden de ella, de los códigos penales”, la cárcel “deben ser, principalmente, para los casos de delitos graves”.

Añadió que el Sistema Penal Acusatorio “da distintas opciones y, hemos mencionado en muchos casos, inclusive –desde que llegamos–, muchos casos de reincidencia, inclusive, de un delito no grave, pues debe proceder de una manera distinta e, inclusive, así está en el propio Código Penal de la Ciudad de México”.

Caso de María Isabel Agustín

Cuestionada sobre el caso de la señora María Isabel San Agustín, originaria de Hidalgo y detenida en Milpa Alta y sentenciada a 65 años de prisión por el delito de secuestro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ayer se comunicó con la hermana de ésta y le dijo que su gobierno revisará el caso y agilizará “todos los procesos para que pueda estar en libertad lo más pronto posible”.

Y explicó la razón: “Es un caso en donde se acreditó la tortura; entonces, tiene carpetas de investigación, pero es evidente y está acreditado por la Comisión de Derechos Humanos que hubo tortura en su detención. ¿Cuándo se le detuvo? En 2011; entonces, esta mujer lleva desde 2011 detenida, ya se pidió la revisión del caso, se iniciaron de nuevo los procedimientos, pero ha sido muy lento”.

Incluso, dijo que pidió al consejero Jurídico, Néstor Vargas, revisar el caso para que quede en libertad lo más pronto posible. “Nosotros estamos totalmente en contra de la tortura y, además, cualquier caso en donde haya un caso de tortura acreditado, pues tiene que liberarse”.

Dijo que también habló con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra, y la Fiscalía General de Justicia local “para que se aceleren todos los procedimientos”. Incluso, dijo que se comprometió a dar “seguimiento personal” del caso.