Sheinbaum truena contra el Tribunal Electoral por ordenar el recuento de votos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tronó contra el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM), al calificarlo de “parcial” y acusarlo de tener “objetivos políticos”, por ordenar la reapertura de casillas y el recuento de votos en distintas alcaldías, tras los resultados de la elección del pasado 6 de junio.

La mandataria fue cuestionada en videoconferencia por el caso de la alcaldía Xochimilco, donde el Tribunal ordenó la apertura de casillas, al menos de los distritos 19 y 25, para confirmar si el morenista José Carlos Acosta fue reelecto.

Al respecto, Sheinbaum Pardo dijo: “Me parece una decisión absolutamente parcial, no se entiende. No solo es en Xochimilco, es en varios lugares de la ciudad”.

Luego, en tono más enérgico, se preguntó: “¿Por qué están anulando casillas? Parece como que es algo trabajado para tener una decisión parcial frente a un partido político u otro. Los tribunales electorales–como los tribunales de justicia en general–, tienen que tener muy claros los procedimientos, la Ley Electoral es muy clara.

Recordó que en Xochimilco ya hubo un recuento y se ratificó el triunfo de Morena. “Entonces, lo tienen que explicar, ¿por qué esta anulación de las casillas?, y ¿con qué criterios?”

De corrido, la mandataria local afirmó que “todos los tribunales tienen que actuar imparcialmente, la justicia está por encima, justicia electoral, como la justicia en todos los sentidos”.

Y concluyó: “Yo no entiendo, la verdad, este ordenamiento de la anulación de las casillas. Y no entiendo cuál es el objetivo y, me parece –en una primera visión–, que es parcial y que tiene objetivos políticos más que un objetivo de justicia electoral”.