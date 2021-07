Ainara denuncia amenazas en su contra tras la detención de YosStop

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ainara Suárez aseguró que no busca dinero ni llegar a un acuerdo con Yoseline “H” (YosStop), luego de que un juez vinculó a proceso a la youtuber por el presunto delito de pornografía infantil.

Además, denunció que ha recibido amenazas de violencia, violación y muerte tras la detención de la influencer.

Entrevistada en el programa De Primera Mano, Ainara también rechazó las conversaciones que han circulado en redes sociales, donde supuestamente dice que lo que busca es una compensación económica con la detención de YosStop.

“No, mi objetivo jamás ha sido el de obtener dinero. Lo que estoy haciendo y lo he dicho muchas veces es para conseguir justicia, y lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a ninguna mujer, porque no soy la única mujer a la que han atacado influencers de esta manera, no soy la única mujer a la que han violado, y por eso lo hago, para exigir justicia no sólo para mí; el dinero jamás ha sido parte del plan”, agregó.

Ainara denunció a Yoseline “H” porque recibió amenazas de violencia, violación y muerte contra ella y su familia, luego de que la youtuber publicó en 2018 el video “Patética Generación”, donde Ainara pelea con otras personas y cuenta con detalle la violación que sufrió cuando tenía 16 años.

“Estoy muy feliz de que se empiece a hacer justicia. Ha sido mi objetivo desde el principio, que se llegue a lograr la justicia. Apenas es el primer paso, todavía nos falta mucho”, indicó en entrevista.

Recordó que los seguidores de YosStop compartieron el video de la agresión y enlaces, lo que la afectó, y ha estado en terapia psicológica y psiquiátrica, pero han pasado tres años y ha sanado poco a poco.

Al ser cuestionada sobre cómo hace para sanar cuando la siguen atacando y revictimizando, Ainara dijo: “He recibido tantos ataques a lo largo de los años que me he empezado a acostumbrar. Bueno, no me acostumbré a que pasara, y pues parte de eso, de sanar, fue estar acostumbrada a todos estos ataques”.

Se le preguntó si la han buscado sus compañeros de generación que la atacaron, y rechazó cualquier tipo de contacto con esas personas, pues no iban en la misma escuela y cortó contacto con esa gente.

“Se han manejado muchas cosas, desafortunadamente mucha desinformación, sobre todo en redes sociales. Lo cierto es que hubo una serie de datos de prueba aportados por la parte denunciante, por nuestra asesoría a la investigación ante la Fiscalía”, señaló el abogado de Ainara, Javier Schütte.

“Así como diligencias de investigación realizadas por la propia Fiscalía, lo que tomó en cuenta el juez de control para tomar el acto de vinculación. Hubo testimoniales, hubo periciales y una serie de documentales, y se dicta a pesar de los argumentos que fueron plenamente escuchados por parte del juez de control en la audiencia inicial, entre otros, que se trataba de un ejercicio de derecho a la libertad de expresión; desde luego que este no es el caso”, abundó.

De igual manera, recordó que YosStop fue la primera en publicar y hacer viral el contenido del video de la agresión a Ainara “al haberlo descrito como la existencia de un video de una agresión sexual a una menor de edad que, a diferencia de ahora, que es un hecho público, de interés periodístico, desde luego que la cobertura actual es un ejercicio de libertad de expresión, pero lo que hizo Yoselin no lo era. Era la comisión de conductas delictivas”, agregó el litigante.

Respecto a los presuntos atacantes de Ainara --Axel “A”, Carlos “R”, Nicolás “R”, Julián “G” y Patricio “A”--, comentó que los casos de los agresores y el de YosStop y otras personas que compartieron el video de la agresión sexual son distintos “por el tratamiento procesal que ameritan” al haber sido menores de edad al momento de cometer el delito, y deben ser tratados como menores de edad durante todo el proceso.

“A diferencia de Yoseline, que ya era mayor de edad, y además también es distinta la carga probatoria. Fue precisamente a través de esto que la Fiscalía determinó que Yoseline ya tenía la edad suficiente como para ejercitar la acción penal en su contra y solicitar la orden de aprehensión que fue ejecutada por la Policía de Investigación y la vinculación a proceso”, señaló.

Sobre los demás involucrados, dijo que es una investigación que sigue y el desglose está muy avanzado ya, y reiteró a las autoridades la exigencia de justicia en esos casos.

Si a los agresores se les podría dictar prisión preventiva, el abogado aclaró que, de acuerdo con la ley, los adolescentes menores de 14 años, al momento de realizar un ilícito, no son susceptibles de ninguna medida de internamiento preventivo, pero los mayores de 14 y menores de 18 años sí pueden serlo, no con base en una prisión preventiva oficiosa, como en el caso de YosStop, pero sí con base en un debate de medidas cautelares y que se acredite que se necesita esa medida por peligro para la víctima, la sociedad, el desarrollo de la investigación o un riesgo de sustracción, y ahí si procede una medida preventiva.

“Quisiera hacer una importante aclaración habiendo escuchado en la cápsula lo dicho por el defensor de Yoselin. En la audiencia, el juez de control fue absolutamente claro en decir que, si bien el acto de vinculación lo dictaba por el verbo de describir, que correspondía a la etapa de investigación complementaria, que se dilucidara la posible comisión de otras conductas, porque Yoseline describió el video, dijo: ‘se ve que sucede esto y aquello’, porque ella lo había visto, lo reprodujo, que es otro verbo rector, lo reprodujo al haberlo adquirido cuando se lo enviaron como ella misma dijo, y lo descargó.

“Lo almacenó desde que lo recibió hasta que produce su video ‘Patética Generación’ que, por cierto, lo hace con fines de lucro, y expuso ante sus millones de seguidores la existencia y el contenido del video de una agresión sexual a una mejor de edad.

“Pero además mostró la cámara, su celular, y en los minutos 8:42. 8:43, 8:54 y 8:57 aparece lo que corresponde a la portada o carátula del video de la agresión sexual de una persona menor de edad y por eso publicitó ante sus millones de seguidores el contenido, la existencia de algo que no era público antes de este video ‘Patética Generación’, del 22 de agosto de 2018”, finalizó.