Sheinbaum pide a la fiscal Ernestina Godoy que reciba a la madre de YosStop

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscal general de Justicia local, Ernestina Godoy, recibir a Marina Badui, madre de Yoseline Hoffman, la influencer que también se hace llamar “YosStop”, y afirmó que la “cárcel no necesariamente es la única salida” en el sistema penal acusatorio para ciertos delitos.

Además, dijo que las autoridades “están en investigación” de los menores que agredieron sexualmente a la víctima Ainara “S”.

El pasado 4 de julio, la madre de la youtuber publicó un video en el que solicitó ayuda a la mandataria capitalina para liberar a su hija, quien está en prisión preventiva oficiosa acusada del delito de pornografía infantil en contra de Ainara “S”, víctima de violación sexual el 25 de mayo de 2018.

Cuestionada al respecto este miércoles al término de un acto público en el Centro Histórico, Sheinbaum Pardo informó: “Le pedí a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, que pudiera recibir a la mamá. Creo que se reúnen estos días, porque finalmente es un tema de la Fiscalía”.

No obstante, consideró que “en general, el tema de hacer justicia, la utilización de los propios medios tiene que ser algo que tenemos que reflexionar todos. En este tema en particular, me parece que la Fiscalía tiene que atender el tema de los agresores”.

Y dejó ver una posibilidad para que la youtuber pudiera llevar el proceso en libertad: “El propio Sistema Penal Acusatorio tiene distintos elementos que permiten…, es decir, la cárcel no necesariamente es la única salida. Siempre (que) hay una denuncia de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima”.

Agregó: “Pero en todos estos casos, tiene que privar este esquema general del proceso penal donde hay salidas y donde cada quien cumple con su responsabilidad. Esa es mi opinion personal”.

Sheinbaum Pardo insistió en la obligación de “hacer justicia para la víctima” y en que “cada quien tiene que asumir sus responsabilidades, porque me parece que no cualquier cosa se puede decir. Pero también hay que ver la justicia hasta dónde llega, cómo llega y cómo se realiza”.

La morenista recordó que, al final, lo que se busca “es una sociedad más justa, más libre, donde haya respeto a todos y donde, en particular lo que tiene que ver con delitos sexuales, sean castigados quienes los perpetraron”.

Sobre los cuatro agresores menores de Ainara “S”, la jefa de gobierno sólo mencionó: “sé que están en investigación”.