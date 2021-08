No vale la pena multar a quienes fumen en Madero: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que “no vale la pena” multar a las personas que fumen mientras caminan sobre el corredor peatonal Madero, como lo determinó la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México.

“No creo que valga la pena eso de que ahora vamos a empezar a multar a quien esté fumando. Claro que la salud es lo primero, pero me parece que es excesivo. La policía tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse, no a estar sancionando a los que fuman”, dijo.

Así reaccionó la mandataria local a la campaña que emprendió la Autoridad del Centro Histórico, dirigida por Dunia Ludlow, y la asociación civil “Refleacciona con Responsabilidad” al pegar calcomanías en pisos y postes de dicho corredor con el anuncio de que se declaró calle “100% libre de humo” y la advertencia de multar hasta con 2 mil 700 pesos a quien fume en dicha zona.

Cuestionada al respecto este jueves, Sheinbaum Pardo aseguró: “En realidad es una medida que ya venia desde antes, lo nuevo fueron estos carteles que, la verdad, me enteré por los medios, no lo sabía antes. No creo que valga la pena”.

Y, de plano, se desmarcó: “No fue algo que nosotros hayamos definido. Fue una iniciativa propia de la Autoridad del Centro Histórico. Tampoco la critico, pero no creo que valga la pena”.

-¿La van a quitar?

-Pues no creo que valga la pena.

Seguirá Ciudad al Aire Libre

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que, pese a las quejas de vecinos por invasión de banquetas y espacios públicos con mesas de restaurantes en la zona de Polanco, dijo que próximamente se reunirá con los habitantes de esta exclusiva zona de la ciudad para buscar soluciones.

“Siempre se pueden mantener ambos derechos, el del peatón, de los vecinos y que los restaurantes se puedan seguir desarrollando en momentos de pandemia”, dijo.

Y agregó que también se mantendrán las terrazas al aire libre para atender a los clientes en lugares que ofrezcan servicio de alimentos.

Respeto a las quejas de dueños de restaurantes sobre presuntos abusos de verificadores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), comentó: “Vamos a trabajar en el proceso de regulación, no queremos que haya ninguna corrupción, ninguna extorsión a ningún restaurante, a ningún lugar donde se esta sirviendo comida, que no haya esto por parte de ningún verificador y al mismo tiempo atender a los vecinos”.